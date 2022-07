¿Golpe a Legarreta? Amante de Erik Rubín llega a 'VLA' y arma tremendo espectáculo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 31 de julio, una exnovia de Erik Rubín sacudió al público de TV Azteca, después de aparecer en el matutino, Venga la Alegría: Fin de Semana, donde hablaron acerca del tremendo espectáculo que dio en un conocido lugar de la Ciudad de México... ¿Esto habría significado un duro golpe para Andrea Legarreta? No dejes de averiguarlo en las próximas líneas.

Hace poco más de tres décadas el romance de Erik Rubín con Alejandra Guzmán florecía y sí bien, hubo varios dimes y diretes en los que Paulina Rubio se vio involucrada, y surgieron polémicos temas musicales como 'Mío' y 'Hey, Güera', lo cierto es que al final ninguna de las dos se quedó con el intérprete de 'Soy un desastre', quien terminó contrayendo nupcias con la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, misma con la que lleva 22 años de casados.

Por su parte, Alejandra Guzmán continuó cosechando éxitos, tal y como ocurrió la noche del pasado sábado, 30 de julio, cuando la famosa rockera estremeció a sus seguidores en la Arena Ciudad de México donde dio inicio a su gira de conciertos, Tuya Tour, donde interpretó varios de sus temas más famosos como: 'Hacer el amor con otro', 'Reina de corazones', 'Llama, por favor' y 'Mala Hierba', entre muchos otras canciones más, según informaron en Venga la Alegría, competencia directa de Hoy.

Fotografía de Alejandra Guzmán y Erik Rubín cuando eran jóvenes

Cabe señalar que, la hija de Silvia Pinal no se encontraba sola en los escenarios, ya que, contó con invitados de primera calidad como la intérprete de 'Azúcar Amargo', Fey y Alex Synteck, quien brilló con el tema 'Sexo, Pudor y Lágrimas' de la inolvidable película mexicana, Amores Perros. En tanto, La Guzmán aprovechó la ocasión para agradecerle a sus fans por ser su único motivo para seguir con vida.

A toda la gente que me ha enseñado a ser mejor conmigo misma, con ustedes y ¿qué importa sí la cag... o no la cag...? Yo puedo mejorar y puedo seguir adelante, gracias por ser la razón por la que me levanto