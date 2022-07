Pese a MEMES por sus vacaciones con Jared Leto, Belinda cuenta que sufrió este accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana sin duda ha sido de los mejores para Belinda, pues mientras se ha especulado que Christian Nodal, su exprometido, ya está pensando en mudarse a Argentina al lado de su actual pareja, la rapera Cazzu y hasta está por sacar una canción donde hay dedicatoria para ella, la ojiverde parece no tomarlo en cuenta pues ha impactado a todo su público con la noticia de disfrutar de unas merecidas vacaciones en Italia y no solo en compañía de amigos cercanos, sino que además lo hace junto a Jared Leto, cantante de 30 Seconds to Mars y actor que incluso, estuvo nominado al Oscar.

Si bien se ha revelado puede que haya un nuevo noviazgo cerca, la realidad es que ambos tienen más de una década de ser muy cercanos; sin embargo, esto no fue motivo para sacar los mejores memes donde quedó bien claro que todas quisiéramos ser Belinda, ya que ha conquistado desde a los hombres más guapos de la industria del entretenimiento como a los de más poder y prestigio.

Yendo por partes, a continuación te dejamos los mejores memes de esta presunta nueva relación que se ha robado las tendencias y porqué no decirlo, también ha generado envidias pues si hacemos de lado la compañía, ¿quién no quisiera disfrutar de paradisiacos paisajes en Europa a bordo de yates de lujo y hasta atreverse a hacer clavados en estructuras rocosas y gozar de comida exquisita? Pues así es la amistad entre Belinda y Jared. "Siempre me está compartiendo lo que hace y yo también le comparto mis actividades", ha destacado la cantante.

Twitter @karlagonzalezp

Twitter@Humb_Gutt

Twitter @IvonneBenitezV

Twitter @MegamanyouMX

Aunque hay muchos memes sobre este período vacacional entre ambos artistas, la intérprete de temas como Luz sin gravedad, Egoísta, Sapito o Ángel, se ha encargado de mostrar a sus millones de seguidores lo que ha hecho en las costas italianas; incluso, celebró que aunque ella tenía muchas dudas sobre disfrutar al máximo la experiencia, no se arrepiente de haberse atrevido, lo cual pudo ser por influencia del cantante quien hasta provocó que 'Beli' no sufriera tanto por haber resultado con heridas en la mano derecha.

En ese sentido, Belinda compartió un video donde Leto le explica cómo escalar la montaña y hasta la alienta a llegar a la cima. "Vamos bebé, así es como se hace. ¡Bravo, perfecto wow!", se escucha al cantante decir en repetidas ocasiones para seguir alentando a su amiga quien con mucho esfuerzo escaló varios metros. "No quiero mirar abajo", grita atemorizada mientras los demás celebraron su esfuerzo.

"Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta! PD arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que solo se vive una vez", escribió en redes.

Finalmente, otro de los acontecimientos que la cantante y actriz ha tenido que experimentar en el país de la pizza y la pasta, fue el desaire de las meseras de un restaurante de quienes dijo, de inmediato comenzaron a criticarla pues ordenó alimentos que no se encuentran en su menú, algo que quedó registrado en sus historias de Instagram y donde reveló, no entendía lo que decían pero estaba segura que era en su contra.

"Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen. Como hemos pedido cosas que aquí no hacen empezaron…", dice a modo de crítica.

Pese a todo lo vivido, tanto las buenas como las malas anécdotas, la cantante ha disfrutado del verano a todo lo que da y sobre todo, ha causado alegría entre sus seguidores pues su bien hay quienes quieren verla con una pareja estable que la valore por lo que es, otros insisten que ella solo ha sanado sus heridas y todo gracias a sus amigos, entre ellos el famoso cantante de quien insisten, es solo una persona muy valiosa y de gran apoyo.

Fuente: Tribuna