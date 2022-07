Tras 34 años en Televisa, Chantal Andere deja San Ángel y toma este proyecto: "Ha sido un reto"

Ciudad de México.- A finales del pasado 2021, Chantal Andere apareció en el melodrama Mi Fortuna Es Amarte, dando vida a la severa 'Constanza Robles García'; sin embargo, después de la conclusión de la novela protagonizada por Susana González, la hija de Jacqueline Andere dejó los foros de Televisa, esto no significa que haya perdido su exclusividad, pero sí decidió enfocarse en el teatro, otro aspecto de su carrera que, según sus propios mensajes de Instagram, es una faceta que disfruta mucho.

Chantal Andere es bien conocida por dar vida a distintas villanas en San Ángel; sin embargo, ha sido en el teatro donde ha podido explotar mucho más su carrera como artista, apareciendo en puestas en escena como El beso de la mujer araña, MYST, La fierecilla tomada, Pasiones peligrosas, Nada de sexo que somos decentes, La Güera Rodríguez, Cena de matrimonios, Amor sin barreras, Una pareja con ángel, La pandilla, Blanca Nieves y los siete enanos, entre otras.

Presentación de 'Te amo, eres perfecto'

Créditos: Instagram @chanaandere

Sin embargo, parece ser que ninguna de estas obras significó un reto tan grande como lo ha sido la producción de Te amo, eres perfecto. Puesta en escena donde Chantal ha explotado al 100 su carrera como actriz, ya que es en ella donde solo cuatro actores, le dan vida a 52 personajes, un trabajo colosal para cualquier histrión calificado, esto debido a que deben entender las motivaciones de su papel, así como sus emociones, por lo que podría tornarse complicado sostener toda la historia.

Pese a ello, Andere no se retracta y sí bien reconoce que participar en esta obra teatral ha sido algo difícil, lo cierto es que es que ha llegado a disfrutar bastante de esta experiencia, asegurando ha quedado encantada con este proyecto, hecho que afirmó a través de su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde hizo especia énfasis en agradecerle al público por seguir fiel y asistir al Teatro Hidalgo (lugar donde se realizan las presentaciones). Cabe señalar que aún se desconoce cuándo volverá a Televisa o en qué novela lo hará.

Hacer entre 4 actores a 52 personajes, no es cosa fácil. Este ha sido el maravilloso reto de estar en 'Te amo, eres perfecto'. Un musical muy divertido, músicos en vivo y unos compañeros que se entregan a full en el escenario. Me fascina hacer este proyecto y agradezco al público que no nos ha soltado