Tras dejar Televisa y padecer cáncer, famosa anuncia que está embarazada por primera vez

Ciudad de México.- Fue en octubre de 2021 fue cuando la actriz y conductora Vanessa Oyarzún, mejor conocida como 'La Vecina', compartió su anhelo de convertirse en mamá; un sueño que veía lejano pues acababa de ser diagnosticada con cáncer de tiroides y emprendía una dura batalla para salvar su vida.

Ahora, y tras lograr vencer a la enfermedad, el sueño de Vanessa se ha convertido en una hermosa realidad, ya que acaba de anunciar que, a sus 46 años, está esperando a su primer bebé. "Los cuentos de hadas se hacen realidad. Mírame , te tengo a ti", escribió la comediante junto a una fotografía en la que aparece con un vestido de encaje blanco y dejando a la vista su ya abultado vientre.

Vanessa Oyarzún 'La Vecina'

En una reciente entrevista, la también estrella de Televisa detalló que su embarazo fue mediante un proceso de inseminación artificial, pero no recurrió a ningún donador, sino que su pareja es el padre de su hijo. Aunque revivirán juntos la dicha de convertirse en padres, “La vecina” no desea contraer matrimonio y por ahora sólo se enfocará en agradecer el estar viva y de disfrutar de su gestación.

Hasta ahora desconoce si tendrá una niña o un niño, pero saber el género, aunque sí le genera ilusión, no es algo que le quite el sueño pues solo espera que el pequeño nazca sano y fuerte. Ya que es la primera vez que Vanessa admite que tiene pareja, fue cuestionada respecto a la persona que se ganó su corazón; sin embargo, no quiso dar detalles al respecto y solo dijo que es una relación que lleva más de 5 años.

'La Vecina' reveló las primeras fotos de su embarazo

De eso no puedo decir nada, es algo muy personal; lo único que puedo decir es que estamos juntos desde hace más de cinco años. Él no es del medio, pero estamos felices por esta bendición y ansiosos de su llegada", expresó la famosa.

A esto agregó que por ahora no está entre sus prioridades casarse, sino tener a su bebé y convertirse en madre. Por otro lado, compartió que ya tiene los nombres que posiblemente le pondrá a su hijo, pero no quiere revelar cuáles son hasta que ella sepa si será niña o niño.

La famosa presumió su pancita de embarazo

