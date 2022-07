Tras superar infidelidad y salir de la cárcel, Mauricio Ochmann es captado con dos guapas 'mujeres'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sí hay una figura del medio del espectáculo que ha aparecido varias veces en las pantallas del cine, en este 2022 es Mauricio Ochmann, quien desde principios de este año ha sorprendido con sus participaciones en 'Qué despadre', donde interpreta a un hombre que le teme al compromiso; Sin ti no puedo, donde habría incriminado a Maite Perroni de un asesinato que no cometió y termina en la cárcel; ¿Y cómo es él? película en la que habría sufrido de una infidelidad por parte de Zuria Vega; entre otros proyectos.

Después de haber pasado por tantos papeles y encarnado diversas problemáticas, Mauricio Ochmann demuestra lo incansable que puede llegar a ser, ya que, actualmente se encuentra en su propio proyecto, donde hace diversas presentaciones en distintos lugares con Actuando en vida. También en días pasados reveló que se encontraba nuevamente en filmaciones, aunque no dio detalles de este nuevo trabajo.

Mauricio Ochmann en 'Actuando en vida'

Créditos: Instagram @mauochmann

Es posible que, debido a esta fuerte carga de trabajo, el histrión del Clon y Victoria no haya podido verse con su actual novia, la sonorense Paulina Burrola, quien sí bien procura comentar en cada publicación del actor, no se le ha visto físicamente con él, aunque es probable que mantengan una gran comunicación y charlen cada vez que puedan. Por otro lado, Ochmann fue captado con dos guapas jovencitas en lo que parece ser un yate, pero ¡tranquilos! Esto no significa que Mauricio le sea infiel a la influencer.

Como ya se estableció, el actor apenas tiene tiempo suficiente para su vida personal, por lo que los momentos libres que tiene los dedica para pasarlos con sus hijas, Lorenza y Kailani Ochmann con quienes se dejó ver en altamar. Por su parte, su primogénita lucía una gran sonrisa, por lo que es probable que realmente extrañara a su papá en el tiempo que no lo vio. A su vez, la pequeña de Aislinn Derbez se encontraba jugando a la altura donde estaba posando Mauricio.

Con mis capitanas de la vida y del amor, Lore y Kailani viviendo nuevas aventuras", escribió el actor

Mauricio Ochmann y sus hijas

Fuentes: Tribuna, Instagram @mauochmann