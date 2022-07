Actor de Televisa gana batalla legal contra su ex tras ser acusado de violencia doméstica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el pasado mes de febrero, el actor Lisardo Emilio Guarinos, fue acusado de violencia doméstica por su expareja Pamela Rodríguez, presunta víctima del también conductor. En entrevista con el programa Sale el Sol, la mujer de 25 años de edad, acusó a Lisardo por presuntamente haberla golpeado, luego de que ella descubriera una supuesta infidelidad cuando vivían juntos.

Según explicó, el incidente de violencia doméstica se suscitó en Yautepec, Morelos, lugar en el que la pareja vivía tras tiempo de su relación amorosa. Con varias fotografías de las lesiones que presuntamente el artista de Televisa le dejó, ella narró lo sucedido y aseguró que el él no la dejaba salir de la casa y tuvo que soportar más agresiones hasta que pudo hablar con un amigo del actor para que acudiera por ella.

Lisardo Emilio Guarinos y Pamela Rodríguez

Es así como este lunes, el español radicado en México reveló que ganó la batalla legal contra Pamela Rodríguez, luego de que la joven lo denunció pública y legalmente el pasado mes de febrero. Durante su más reciente encuentro con los reporteros, el exesposo de la actriz Lisset fue cuestionado por el tema y mostrando su incomodidad respondió de manera tajante:

Olvídalo por completo, es un chisme, es una estupidez, yo tengo ya mi resolución, soy totalmente inocente y es lo único que puedo decir, no hay nada qué hablar", dijo el famoso.

Sobre si las declaraciones de Pamela le afectaron, el famoso de 51 años dijo: "Sí, me afectan las calumnias, las mentiras, ciertos periodistas que dan por hecho antes de preguntar, y esas cosas, pero así es el mundo en el que vivimos, o sea, hay que afrontarlo con dignidad". Por otra parte, el artista aseguró que Lisset siempre lo apoyó porque sabe el tipo de persona que es. "Me conoce perfectamente, soy el padre de su hija y sabe perfectamente que soy incapaz de tocar, no a una mujer, a nadie, a no ser que tenga que defenderme".

Fuente: Tribuna