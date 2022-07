Adiós TV Azteca: Tras perder exclusividad en Televisa, querida actriz vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien presuntamente perdió su contrato exclusividad en Televisa y acabó vetada de la empresa hace poco tiempo, dio un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que la mañana de este lunes 4 de julio reapareció en el programa Hoy luego de que hace unos meses firmara contrato para irse a trabajar por primera vez a TV Azteca.

Se trata de la querida mexicana Paty Cantú, quien fungió como juez en la reciente temporada de La Voz... Kids de la televisora del Ajusco, que culminó con gran éxito el pasado 31 de mayo. Tras su incorporación a este proyecto, distintos medios como la influencer de espectáculos La Comadrita reportaron que tanto ella como María León habían sido castigadas por Televisa, dejándolas sin contrato de exclusividad y además vetadas.

Paty Cantú trabajó por primera vez en TV Azteca con 'La Voz Kids'

No obstante, la propia intérprete de canciones como Por besarte y Goma de mascar respondió a este rumor y en una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando lo desmintió: "No sé si estoy vetada... A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada, yo no tenía ningún contrato de exclusividad de nada, tampoco", declaró ante las cámaras de la emisión liderada por la periodista Pati Chapoy.

Además de aparecer como coach en La Voz Kids, Cantú también dio varias entrevistas exclusivas a VLA, sin embargo, este lunes 4 de julio les dio un duro golpe al volver a su 'casa'. La cantante se encuentra realizando una gira de medios por distintos programas de la empresa de San Ángel para darle promoción a su más reciente sencillo Bailo sola, canción que ella misma cataloga como liberadora.

La reconocida cantante nacida en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en la música a inicios de los 2000's y debido a su gran popularidad entre los jóvenes, pudo hacerse de un nombre en Televisa actuando en telenovelas como Verano de amor, El Pantera y Hoy soy nadie. Paty también brindó una divertida entrevista al matutino de Las Estrellas a través de la sección El manotazo, donde se tuvo que enfrentar a un duelo con la conductora Galilea Montijo.

Cantú declaró en este divertido segmento que sí se había llevado varias decepciones amorosas a sus apenas 38 años de edad y que por ello había hecho tantas canciones de desamor, además de que declaró que le encantaba que la llamaran 'Drama Queen'. También resaltó que jamás se 'cortaría las venas' por el amor de nadie, pero resaltó que sí podría dar su vida por alguien como su madre, papá o su actual novio.

