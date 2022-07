Adiós 'VLA': Tras dejar TV Azteca y debut en 'Hoy', conductora reaparece de luto y con gran tristeza

Ciudad de México.- Una aclamada conductora, quien hace algunos años decidió renunciar a TV Azteca y tiempo después apareció en el programa Hoy de Televisa, sorprendió a todos sus fans debido a que este lunes volvió a la televisión por una triste razón y es que se encuentra de luto por una terrible pérdida. Se trata de la famosa Maggie Hegyi, quien alcanzó la fama al conducir entrañables programas del Ajusco.

La nacida en Los Ángeles, California, comenzó su carrera en este empresa en 1994 y su primera aparición en la pantalla chica fue formando parte del programa Nintendomanía. Luego se dedicó a realizar reportajes especiales sobre la cultura y costumbres en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y en la Copa Mundial de Futbol de 2002, pero sin duda alguna su mayor éxito lo consiguió al integrarse al elenco del programa Con sello de mujer.

Durante varios años Maggie estuvo al frente de esta emisión producida por Magda Rodríguez (qepd) y compartió micrófonos con famosas como Tere Bermea, María Inés Guerra, Annette Cuburu y Gloria Pérez-Jácome, entre otras. Otras de las funciones que realizó en TV Azteca fue hacer cápsulas turísticas para Ventaneando. No obstante, decidió abandonar esta televisora porque sintió que la estaban relegando de su puesto.

Hubo una temporada que me medio congelaron, no me corrieron, pero me congelaron. Estuve en aire nacional, después locales, después en ADN 40 y como que no veía cuando regresaba a televisión abierta... decidí renunciar", comentó en entrevista con Adela Micha durante el 2019.