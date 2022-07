Examante de Erik Rubín reaparece en 'VLA' con fuerte confesión y ¿hunde a Andrea Legarreta?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica intérprete Alejandra Guzmán dio un duro golpe al rating de Televisa debido a que la mañana de este lunes 4 julio reapareció en el programa Venga la Alegría de TV Azteca para hacer una fuerte confesión que involucra al cantante Erik Rubín, con quien tuvo un tórrido romance décadas atrás. Como se recordará, incluso la rockera mexicana peleó por el amor de este hombre con su colega Paulina Rubio.

La hija de doña Silvia Pinal se encuentra de regreso en tierras mexicanas ya que está promocionando su próximo concierto en la Arena CDMX y hace un par de días dio una serie de entrevistas para hablar de su carrera. En la íntima plática que tuvo con la periodista Flor Rubio, la apodada 'Reina de corazones' confesó que hace poco tiempo tuvo una recaída en su salud y tuvo que someterse a una nueva cirugía en la cadera.

La madre de Frida Sofía resaltó que empezó a batallar con las secuelas de su mala cirugía en los glúteos, con la que tiene problemas constantemente, mientras se encontraba de gira por Estados Unidos junto a la 'Chica Dorada' en el Tour Perrísimas y por ello volvió a México para atenderse. Alejandra comentó que aunque tiene una enorme cicatriz desde la cadera hasta la columna, ya se está recuperando y volviendo a bailar.

Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo, llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba", explicó.

Cambiando un poco a temas de su próximo show en la capital mexicana, 'La Guzmán' expresó su emoción por compartir el escenario por primera vez al lado de tres grandes artistas Rubín, Fey y Aleks Syntek. La intérprete de 54 años recordó que aunque no ha podido cantar con ninguno de ellos en un concierto, sí los conoce de tiempo atrás, e hizo una referencia a su pasado romance con el ahora esposo de Andrea Legarreta.

Tengo tres invitados que no te la vas a acabar... invité a Erik Rubín y Fey, nunca he estado con ellos en el escenario ¡pero en el escenario!, porque Fey era mi comadre y chismeábamos... y pues con Erik, ¡también, también! jajaja", expresó la cantante.

'La Guzmán' y Legarreta tienen una buena relación tras polémica con Erik Rubín

No obstante, la también heredera de Enrique Guzmán mencionó que su relación con Erik "es de respeto" y compañerismo, desmintiendo así los rumores de que trataría de 'bajárselo' a 'La Legarreta': "Pero hay respeto y amistad", resaltó contundente. Hay que recordar que el músico anduvo en su juventud tanto con Alejandra como con Rubio y las dos se pelearon por su amor a través de dos canciones: Mío y Hey Güera. En una ocasión la rockera contó que terminó con Rubín porque descubrió que le era infiel con Paulina.

Asimismo, frente a las cámaras del matutino de TV Azteca 'La Guzmán' confesó si existe algún tipo de rivalidad con la 'Chica Dorada' tras haber peleado por el amor de Erik con ella y es que se dijo que en la gira Perrísimas habrían tenido varios roces: "Fue muy difícil he, yo nunca he estado en un grupito y no aguanto eso, eran pruebas de paciencia y lo logré ¿cómo ven?... terminó y así 'bye', hubo momentos de 'jajaja' pero con solo ver el público feliz, eso es más importante que tu ego".

