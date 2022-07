Mhoni Vidente trae los horóscopos de hoy 4 de julio 2022: ¿Cuáles son las predicciones para mi signo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Para que la suerte esté de tu lado, la astróloga y pitonisa más querida del mundo de los espectáculos, Mhoni Vidente, te comparte el horóscopo de hoy, lunes 4 de julio del 2022 para tu signo zodiacal. En las predicciones del día, encontrarás todo lo que te depara el Universo en cuestiones de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Este día recibirás un mensaje muy especial de alguien que te agrada para una relación formal. Si crees que estás listo, este es el momento perfecto para iniciar una nueva relación. Tienes todo en tus manos para ganar.

Tauro

Alguien que dejaste atrás, está interesado en volver y hablar sobre temas de amistad. No pierdes nada en darle una oportunidad, siempre y cuando sepas que tu mente está a salvo. Confía en tu 'sexto sentido' para las relaciones.

Géminis

Tendrás un maravillo encuentro con una persona que te quiere ayudar a mejorar tus finanzas, puede que sea un familiar o amigo que ha tenido éxitos y fracasos en dichos temas. Escucha con atención a la gente que se interesa en ti.

Cáncer

Vienen grandes cosas para ti esta semana. Si estás de fiesta, debes saber que todo lo que pidas al Universo se hará realidad, siempre y cuando lo pidas con el corazón. Es momento de cortar relaciones con gente que no te suma.

Leo

Si aún no sabes en que gastar tus ahorros, lo mejor será que trates de invertir en una institución que te ayude a hacer crecer tu efectivo. No siempre debes gastar todo lo que ganas; guarda para emergencias.

Virgo

Una persona que te gusta mucho está interesada en hablar contigo sobre una posible relación. Si ya estás enamorado, y correspondido, debes saber que todo lo que construyas con esa persona, crecerá para bien.

Libra

Tienes ganas de empezar una nueva relación, pero la realidad es que aún no estás listo, ya que no has superado las heridas de un viejo amante. Enfócate en tus actividades profesionales, ahí hay oportunidad de crecimiento.

Escorpio

Debes dejar de emocionarte por gente que te muestra el mínimo interés. Vales mucho como persona y mereces un amor que te corresponda. En temas de dinero, vienen buenas cuentas para ti, sigue administrando bien tu dinero.

Sagitario

No debes dejar que el rencor hable por ti. Las cosas que hicieron en tu casa que te afectaron, debes empezar a sanarlas. Si no perdonas, podrías enfermar en estos días complejos.

Capricornio

Cuida mucho tu estómago en estos días, ya que excesos podrían debilitarte y enfermarte. Recuerda tener un trato cordial con tus jefes y compañeros de oficina; no hay necesidad de pelear por todo.

Acuario

Momento perfecto para aumentar el número de amistades; busque clubs o gimnasios. Se verá obligado a realizar gastos extras este inicio de semana, pero todo valdrá la pena.

Piscis

Si vive el amor con más de una persona, podría ser descubierto y quedarse solo. La armonía reinará entre todos los compañeros de su oficina; será una gran semana. Si el estrés aumenta si no descansa bien.

