"No tiene credibilidad": Zoraida responde a acusaciones de abuso en contra de Eleazar Gómez

Ciudad de México.- La actriz Zoraida Gómez fue cuestionada tras una nueva polémica en la que estaría envuelta su hermano Eleazar Gómez, luego de que su homóloga Catherine López le confió a Tefi Valenzuela dentro del reality Survivor México que estuvo a punto de sufrir un abuso por parte de un hombre que también es expareja de la peruana.

Debido a que todos los señalamientos apuntaron a Gómez, Zoraida no puedo evitar las preguntas por parte del reportero del programa De primera mano sobre la controversia, a lo que la artista que hace poco debutó como madre dijo: “No estoy enterada de esto, no sé, de pronto sacan muchas cosas últimamente, y anterior y no sé, de pronto pues todas las chavas tendrán algo qué decir o tendrán su versión, o tendrán su historia”.

Zoraida responde a acusaciones de abuso en contra de Eleazar Gómez

Posteriormente, la artista que formó parte de la telenovela Rebelde externó su petición porque las denuncias contra Eleazar sean ante las autoridades y no en medios de comunicación. “Si es así que lo hagan en serio, no que lo hagan por medio de programas o cosas, no sé cómo habrá sido la verdad”, manifestó.

Finalmente, la actriz nuevamente externó su solidaridad con el intérprete y aseguró que por el momento no creerá en nada malo de lo que digan de su hermano.

¿Qué te digo?, la gente podrá decir muchas cosas, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, entonces no sé, para mi no tiene ningún tipo de credibilidad”, declaró.

Yo estaba en una fiesta con, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién… él estaba metiéndose unas sustancias, pues drogas, entonces yo me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto, él cerró la puerta y me dijo que me quería cog*r, entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que ‘no, que yo no iba a cog*r’ y me dijo que sí ‘que nadie le decía que no”, reveló en su relato Cathe, sobre los hechos que presuntamente habrían ocurrido hace cinco años.

Durante la conversación, López dijo que no se había atrevido a hablar porque no quería que alguien supusiera que estaba “colgándose de la fama” del artista. “Yo tenía mucho miedo porque soy actriz y quiero construir mi carrera y no quiero que la gente me tache o me juzgue por una situación”, mencionó.

Fuente: Tribuna