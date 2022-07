Se volvió mujer: Tras caer en alcoholismo y desfigurarse con kilos de más, galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ya no tiene contrato de exclusividad y luchó contra el alcoholismo, regresa a Televisa. Se trata de Eduardo Yáñez, quien fue el galán más cotizado de la pantalla chica y durante más de 40 años de trayectoria fue la estrella de melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa.

Como se recordará, el histrión de 61 años se transformó en una mujer para la serie Mi tío, la cual se se estrenó hace unos meses a través de streaming y en donde Yáñez lucía irreconocible. Hace apenas unas semanas estuvo en el ojo del huracán luego de que una revista de espectáculos asegurara que padecía cáncer y luego que presuntamente tenía Parkinson, lo que lo tenía preocupado por no volver a trabajar. Molesto, desmintió la noticia y afirmó que sigue trabajando sin ningún problema.

"Lo que les quiero decir aquí con mi compañero y todos los que me rodean: 'Que yo no esto enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chin... a su ma... (...) Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos", finalizó.

Incluso, años atrás apareció en el programa Hoy luciendo muy diferente, pues tenía varios kilos de más y lucía 'desfigurado' según internautas, pues aseguraban que ya no se parecía nada al galán de telenovelas que conocían. No obstante, hubo una explicación: Yáñez contó que se automedicó por unos dolores que padecía y eso lo hizo hincharse.

Eduardo Yáñez lució irreconcible en 'Hoy'

Tras haber dado una entrevista exclusiva para Pati Chapoy en Ventaneando donde confesó que hace unos años luchó muy duro por superar su alcoholismo, pues cayó en las garras de adicciones: "Sí toqué fondo fuertísimo. Acabé tomando loción para afeitar con agua. Me vi en el espejo y me vi lleno de venas hinchadas, yo hinchado, mi cuerpo... no podía ir al baño por dentro mis órganos irritadísimos de tanto beber y ese fue el momento del cambio, que yo estaba seguro que eso no quería para mí", dijo.

Tras 7 años alejado de las telenovelas y volver con una participación especial en Corazón Guerrero, ahora Yáñez está de vuelta en la empresa de San Ángel pues será uno de los invitados de la Gala Disfuncional de Me Caigo de Risa, programa de comedia conducido por Faisy y que estrenó este domingo con Angelique Boyer. El periodista Juan José Origel lo confirmó en su columna 'Vida y Milagros' para El Sol de México:

"En La gala disfuncional, se transmitirán seis capítulos en esta segunda entrega con la conducción del titular Faisy y la conocida "familia disfuncional" con invitados cada semana. La lista empieza con Angelique Boyer siguiendo con Eduardo Yáñez, César Évora, Fernanda Castillo, Marco Antonio Regil y Facundo", anunció el periodista, por lo que pronto el querido galán de telenovelas reaparecerá en Las Estrellas.

