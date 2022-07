Terror en TV Azteca: Cesia confiesa en 'La Academia 20 años' que fue víctima de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 3 de julio el público de TV Azteca presenció uno de los momentos más emotivos que se podrá ver en el reality La Academia 20 años debido a que una de las alumnas más talentosas denunció que fue víctima de violencia en el pasado. Se trata de la joven cantante Cesia Sáenz, quien apenas tiene 23 años de edad y es oriunda del país vecino de Honduras.

La guapa mujer aprovechó su interpretación en el sexto concierto para denunciar que vivió violencia doméstica, a manos de su padre y también de un exnovio: "Nunca había compartido esto con nadie y pues me abrí porque yo sé que muchas persona han pasado por violencia en su vida y es muy bueno que uno abra la voz, diga las cosas y no quiero que tengan lástima por mí", platicó Cesia en plena transmisión en vivo.

Cesia sorprendió con su interpretación en el sexto concierto

La joven puso a suspirar a todos los presentes en el foro y conmovió al panel de críticos con la interpretación que hizo del tema Ese hombre de la gran Lupita D'Alessio. Además de alcanzar grandes notas y tener una enorme presencia en el escenario, Cesia derramó varias lágrimas por la letra del tema y eso hizo aún más que todo el público se conmoviera. Incluso la cantante Ana Bárbara abandonó el panel de críticas para darle un abrazo.

Me conmovió hasta las lágrimas, lo estás haciendo tan maravillosamente bien, hay mucho que aprender pero vas de maravilla, lo que has vivido lo has sacado como una guerrera... en ti veo un hijo, te quiero", expresó la 'Reina Grupera'.

Mientras que Horacio Villalobos mencionó que a él le pareció que Cesia no estalló con toda la fuerza en su interpretación y dijo que le faltó entregar "un poco más", Lolita Cortés no dejó de elogiar a la hondureña y confesó que ella pensaba todo lo contrario: "Cesia creo que definitivamente estoy en desacuerdo, qué bárbara vieja, yo en un momento pensé que no lo ibas a lograr, que se te iba a reventar la voz pero ¡wow! bien hecho".

Por su parte, el crítico Arturo López Gavito señaló que Cesia sí tuvo una gran interpretación, sin embargo, se enfocó más en el tema de su denuncia y le pidió que no se 'cuelgue' de este tema para generar lástima entre los televidentes. No obstante, la joven de 23 años comentó que ella decidió alzar la voz para liberarse de este trago amargo y también para dar testimonio a otras mujeres, pero no porque pretenda sacar provecho de su terrible experiencia.

Quiero que tengan fuerzas y que si están pasando por una situación así, ya sea por su padre, su amigo, quien sea, sepan defenderse... No lo hago para que tengan lástima por mí, porque mi mamá, mis hermanas y yo hemos salido solas de estos, nunca lo había dicho y es liberador".

Fuente: Tribuna y YouTube La Academia