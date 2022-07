Adiós 'Hoy': Tras 20 años en TV Azteca y muerte de su ex, exconductora de 'VLA' vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber estado más de 19 años en TV Azteca y renunciar en el 2018, una famosa exconductora de Venga la Alegría, matutino en el que trabajó durante 12 años, vuelve a Televisa tras la muerte de su exesposo y padre de sus hijos. Se trata de Ingrid Coronado, quien reapareció en la televisora de San Ángel pero no en el programa Hoy, sino que acudió como invitada a De Noche con Yordi Rosado.

La presentadora, quien ha sido víctima de crueles ataques luego del fallecimiento de Fernando del Solar, no la ha pasado nada bien últimamente. Como se recordará, Ingrid se enamoró y embarazó del argentino en 2008 y para 2011 ya estaban casados. Fue al año siguiente que al conductor le detectaron cáncer y ambos se terminaron divorciando en 2015 en medio de acusaciones a Coronado, a quien señalaban de presuntamente abandonarlo en su peor momento, aunque ambos sostuvieron una y otra vez que no era así.

Ingrid Coronado y Fer del Solar

Tras el repentino deceso de Del Solar por una neumonía, Ingrid reapareció en la televisora de San Ángel luego de que en el 2021 volviera a la televisión de la mano del Ajusco para conducir Todos a bailar, reality que finalizó en febrero. Aunque lo más seguro es que el programa fuera grabado antes del fallecimiento del presentador, sorprendió a todos que la expresentadora de La Academia, Tempranito y Sexos en Guerra apareciera en la competencia y hablando de otros temas.

En uno de los temas más incómodos que discutieron, hablaron de los momentos más incómodos con unos suegros, lo cual resultó bastante personal para Ingrid, pues ella no tenía una buena relación con los padres de Del Solar. Aunque en ese momento permaneció callada, luego contó su peor experiencia en una cita a ciegas, afirmando que cuando estaban en plena cena, llegaron los padres y hermana con "una escultura de chocolate" con el objetivo de "conocerlos", haciendo todo muy tenso y arruinando el momento.

Sin embargo, ya en temas más serios, contó todo sobre el libro que acaba de lanzar llamado Mujerón. La presentadora contó que en este habla de las situaciones más difíciles que ha pasado en su vida y reveló que hizo muchos cursos, análisis, lectura de libros e introspección para darse cuenta de muchas situaciones que le pasan al ser humano como falta de amor propio, baja autoestima, etc.

"Todos te dicen: 'hay que amarse a uno mismo', pero no te dicen cómo lograrlo. Y esa parte es muy importante, entonces a través de unas historias de mi vida que si bien han sido las más duras, las más dolorosas, de las que más trabajo me costó salir, también encontré cuáles son las maneras en las que puedes no solo salir adelante si no reconocer que incluso esas historias por muy terribles que hayan sido pueden ser un regalo para ti porque te ayudan a fortalecerte, conocerte y cambiar incluso de camino".

Ingrid invitó a todos a leer el libro para "ahorrarse algunas lágrimas" y esperó que les ayude a mucho al darse cuenta que no están solas en lo que sea que estén pasando, además de agradecer los buenos comentarios y retroalimentación de algunos de sus seguidores, quienes le han escrito para decirle cuánto les ha servido leer su experiencia, ya que se han dado cuenta que al igual que ella, también son "un mujerón".

Fuente: Tribuna