Adiós Televisa: Tras 40 años en las novelas, villana se alista para morir y revela su último deseo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien ha sido la villana de entrañables telenovelas de Televisa durante más de 40 años, dejó en shock a todos sus admiradores y fans pues confesó que ya alistó su muerte y reveló cuál es su última voluntad. Se trata de la mexicana Diana Bracho, quien empezó su carrera en San Ángel desde 1973 y hasta la fecha no ha dejado de conseguir éxitos con sus impecables actuaciones.

La originaria de la CDMX hizo su debut en los melodramas apareciendo en Mi primer amor (1973) con una pequeña participación especial y luego se unió a otros como Capricho (1993), Retrato de familia (1995), Cadenas de amargura (1991), Fuego en la sangre (2008), Rafaela (2011), por mencionar algunos, donde destacó siendo la antagonista de la historia. Aunque goza de salud y apenas tiene 77 años, la famosa ya tiene todo listo para el día que muera.

Hace poco Bracho dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en la que contó que desde hace 3 años decidió cómo sería su funeral y además adelantó cuál es su última voluntad. La semana pasada la reconocida intérprete lanzó su libro Pronóstico reservado, en el cual hace una reflexión sobre el amor, el erotismo, la soledad y la vejez y tras esto, ella volvió a confesar que no le tiene miedo a la muerte.

Diana resaltó que vive en plenitud ya que no guarda rencor en su corazón, goza de muy buena salud y tiene muy buenos hábitos, por ello se conserva tan joven pese a su edad. Sin embargo, resaltó que ya tiene tiempo preparándose para el día de su partida y siendo lo más responsable posible, ya pagó todo lo necesario para su funeral y dejó claro a su familia cómo quiere que se realice su despedida.

La vida es muy frágil, nadie la tiene comprada... no vamos a vivir para siempre, entonces hay que prepararse en la vida muy bien para la muerte", resaltó.

La actriz, quien hizo su último trabajo en Televisa en 2019, resaltó que luego de que su esposo Rafael Cortés muriera hace 11 años, ella de inmediato firmó su voluntad anticipada en la cual pide que la dejen morir en caso de que su vida dependa de un aparato o que la diagnostiquen con una enfermedad terminal: "Es una carta en la que pides que no quieres que te resuciten ni que te pongan cosas para que estés como un vegetal, torturando a tu familia y sufriendo horriblemente".

Diana considera que esta es una forma muy sana de liberar a su familia ya que no les dejará la responsabilidad de tomar una decisión tan fuerte. Asimismo, dijo que cuando su madre murió en 2019 ella empezó a planear su velorio y ya tiene muy claro que se hará a puerta cerrada y que no habrá acceso a los medios ni a sus fans: "Mi vida y mi muerte son muy íntimas, son experiencias muy personales, así que perdón, pero chance y no van a estar invitados", destacó entre risas.

