Adiós TV Azteca: Tras veto de Chapoy y acabar sin un peso, polémica conductora reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de tener serios problemas con la justicia, pues estuvo varios meses prófuga, una polémica conductora que habría sido vetada de todas las televisoras en México (TV Azteca y Televisa) reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de la peruana Laura Bozzo, quien actualmente está recluida en La Casa de los Famosos 2, reality show de Telemundo donde ha dado mucho de qué hablar luego de acabar sin dinero, sin trabajo y haber sido víctima de fuertes críticas.

Como se recordará, Bozzo desapareció varios meses en 2021 por problemas con autoridades mexicanas tras ser señalada por su presunta participación en delitos fiscales. Luego de llegar a un acuerdo y solucionarlos, Bozzo intentó retomar su carrera, sin embargo, trascendió que lo había perdido todo y hasta que Televisa le quitó su contrato (participó en Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino Hoy antes de estar prófuga).

La propia presentadora contó que lo perdió todo, pues no tenía dinero ya que admitió que "malgastaba" sus ingresos, por lo que presuntamente había podido subsistir de la herencia de sus padres luego del problema legal que enfrentó. Bozzo señaló que estuvo a punto de quitarse la vida al ver posible terminar en la cárcel, además de que había caído en una profunda depresión y tuvo problemas de ansiedad mientras estaba alejada del ojo público, por lo que recibió ayuda psiquiátrica.

Siempre he malgastado lo que he ganado, siempre he tenido gente al lado mío que me ha estafado (...) Hasta ahora tengo ataques de pánico, tengo un psiquiatra hace varios años, yo soy medio loca, no voy a decir que no", dijo.