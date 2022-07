Coco Levy acumula nueva denuncia; actriz confiesa en 'VLA' que el hijo de Talina Fernández la acosó

Ciudad de México.- El nombre de Jorge Coco Levy, quien es hijo de la reconocida conductora Talina Fernández, no ha dejado de acaparar la atención de las redes sociales y de los titulares del espectáculo desde que la actriz Danna Ponce salió a señalarlo de abuso sexual. A una semana de que surgiera este caso, actualmente el productor ya acumula más de cinco denuncias públicas de diferentes jóvenes.

Además de Danna, Regina Kaller, Romina Sacre y María Bobadilla y ahora una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato salieron a narrar las terribles experiencias que vivieron al visitar al productor en su oficina. La primera denunciante, quien es egresada del CEA de Televisa, comentó que tuvo miedo de denunciar por miedo a que su carrera quedara truncada, pero tomó el valor y decidió hablar no solo públicamente, sino también ante las autoridades de la CDMX.

Y no me importa si me quedo sin trabajo y me cierran las puertas productores o en televisoras por alzar la voz. No me importa si mi camino será más difícil por señalar a quien abusó de mí", dijo Danna.