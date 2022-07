Divorciada: Tras romance con dueño de Televisa y 18 años desaparecida, protagonista llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial protagonista de telenovelas, quien hace varios años sostuvo un romance con el actual dueño de Televisa, aparece en redes del programa Hoy pues su padre revela íntimos detalles de su vida amorosa. Se trata de Kate del Castillo, quien lleva 18 años retirada de los melodramas mexicanos y ha estado trabajando en Estados Unidos. Luego de dos divorcios, la actriz tiene una relación con Edgar Bahena, sin embargo, su padre Eric del Castillo la balconea en una entrevista.

En las declaraciones retomadas en la cuenta de Twitter del programa Hoy, Kate reaparece junto a su padre en una fotografía y el primer actor opina sobre a nueva pareja de la mexicana de 49 años, ya que en el pasado se había expresado preocupado porque afirmaba que Kate daba preferencia a su carrera en vez de a su vida personal y temía que quedara sola. El actor de telenovelas como Lo que la vida me robó y Niña amada mía reveló que quisiera que su hija forme una familia.

Kate del Castillo y Edgar Bahena

Del Castillo no se quedó callado y dio su opinión sobre Edgar Bahena, quien es 11 años menor que su hija: "Parece un muchacho muy correcto; además, a mí hija Kate le hace falta cariño, porque la perrita que tiene no habla. Tenía muchos años sola y eso también nos angustia". Y es que el actor quisiera que sus hijas tengan relaciones duraderas y sólidas como lo es su matrimonio de más de 50 años con Kate Trillo, quien le hizo tremendo reproche en la entrevista.

"Yo sí lo veo y me encanta, pero él, yo puedo pasar desnuda enfrente de él y ni me ve, ni me voltea a ver, haz de cuenta que no existo", dijo entre risas la madre de Kate del Castillo. Sin embargo, Eric del Castillo desmintió a su esposa, explicando que siempre le hace cumplidos: "No, no, siempre la estoy chuleando, todo el tiempo, le digo 'qué bonita estás'". Kate tiene una relación cercana con sus padres, tanto así que el primer actor quisiera irse a vivir a Estados Unidos donde ella reside.

Así lo reveló Kate Trillo, pues afirmó que luego de vender su enorme casa en la CDMX para mudarse a otro lugar más pequeño, su esposo aún quiere cumplir su sueño de irse al país norteamericano: "Él siempre hace planes de irse (a Estados Unidos a vivir con Kate), que se vaya solo porque yo no me voy. Sí quiere irse, pero no, es muy difícil vivir allá", dijo. Como se recordará, Kate vive allá desde hace más de una década, luego de varios 'desencuentros' con Televisa.

Tras debutar en San Ángel en 1991 y protagonizar proyectos como Muchachitas, Azul, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona, El derecho de nacer y Bajo la misma piel, Kate se fue a EU en busca de una oportunidad laboral y tuvo problemas con autoridades mexicanas años más tarde por haberse reunido con 'El Chapo' Guzmán. Kate también provocó polémica años atrás pues sostuvo un romance con Emilio Azcárraga Jean, hijo del fallecido Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo.

Kate del Castillo y Emilio Azcárraga Jean

Luego de exhibir públicamente que presuntamente sí existía un catálogo de Televisa, y luego de haber estado en TV Azteca, al parecer Kate dejó toda esa polémica en el pasado y ahora que son cada vez menos comunes los contratos de exclusividad y arregló los problemas que le impedían pisar México, hasta volvió a grabar en el país. La protagonista de La Reina del Sur de Telemundo se encuentra en un gran momento no solo amoroso, sino también profesional.

Fuente: Tribuna