Jolette rompe el silencio y revela por qué dejó de cantar tras su salida de 'La Academia'

Ciudad de México.- Jolette Navarrete está dando de qué hablar desde que comenzó la nueva temporada de La Academia, programa en el que saltó a la fama por sus roces con Lolita Cortés. La famosa, que actualmente colabora en el programa Hoy, confesó en una reciente charla que salió "muy cansada" y "dolidísima" del reality show de TV Azteca.

Jolette perteneció a la cuarta generación de La Academia trasmitida en 2005, sin embargo, esto no hizo que la ahora conductora pudiera desarrollar su carrera musical debido a las críticas y polémicas en las que se vio envuelta, pero sí le ayudó a crecer en otros ámbitos como la actuación y la conducción, donde pudo destacar.

Explicó durante una entrevista para Exafm con Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia en su programa de La Caminera, que esa fue una etapa de su vida en la que no le hubiera gustado vivir, asegurando que se arrepiente de haber ingresado al programa de talento, ya que su vida de estudiante era muy tranquila y normal.

Si hubiera podido elegir y la vida me regresara no entraría a La Academia, yo creo que mi vida estaba bien, era una estudiante, con mi familia que tenía todo el apoyo. Yo creo que hubiera hecho una vida normal más tranquila, sin embargo, tomas caminos y en esos caminos aprendes, encuentras gente increíble, amor…De poder elegir, no", dijo.