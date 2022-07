Lo perdió todo: Tras caer en 'depresión' y bajar 7 kilos, villana de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien ha interpretado a temibles villanas de telenovelas y lleva más de 10 años en las filas de Televisa, sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que la mañana de este martes 5 de julio apareció como invitada en el programa Hoy. Se trata de la puertorriqueña Laura Carmine, quien visitó el foro del matutino para promocionar su participación en el melodrama Vencer la ausencia que está a punto de estrenarse.

Laura Carmine formará parte de 'Vencer la Ausencia'

La oriunda de San Juan, Puerto Rico, comenzó su trayectoria artística conduciendo programas exclusivos de SKY México y en 2011 recibió la primera oportunidad para protagonizar en la empresa de San Ángel con la novela Ni contigo ni sin ti. Pero sin duda alguna su mayor éxito fue volverse la antagonista de historias como Amor Bravío, ¿Quién eres tú?, La Tempestad, Mi adorable maldición, por mencionar algunas.

En el 2016 Laura se enfrentó a un fuerte escándalo tras su ruptura con el actor Adriano Zendejas, pues una publicación aseguró que estaba atravesando una depresión tras este rompimiento e incluso señalaron que había dejado de comer y que por ello bajó 7 kilos. La guapísima puertorriqueña respondió tajante a este rumor y aseguró que era mentira, que se encontraba bien y que si había perdido peso era porque estaba en una dieta y haciendo ejercicio.

No sé porqué inventan eso, yo estoy en dieta desde hace tiempo, estoy con un excelente entrenador y me dio risa, estoy bien y en el peso adecuado, piensen lo que quieran", dijo en exclusiva a Hoy.

Adriano Zendejas y Laura Carmine

Un poco de tiempo después Carmine se enfrentó a otra difícil situación pues lo perdió todo durante un incendio en el edificio donde vivía. El año pasado en ese mismo sitio ocurrió una explosión y la actriz no pudo evitar recordar el infierno que pasó cuando ella vivió esa experiencia: "Yo caí en ese momento en un estado de ansiedad horrible, por la situación yo tenía la presión y el ritmo cardiaco, muy, muy, exageradamente elevado, entonces me tuvieron que llevar al hospital, en ese momento yo me sentía totalmente sola, emocionalmente destrozada, porque yo decía 'perdí todo'", declaró en Sale el Sol.

Durante la mañana de este martes 5 de julio, Carmine llegó al foro del programa Hoy al lado de Agustín Arana para contar todos los detalles del estreno de Vencer la ausencia que será el próximo lunes 18 de julio. La puertorriqueña explicó que está muy contenta de que la productora Rosy Ocampo le diera la oportunidad de interpretar al personaje de 'Lenar', quien será una mamá muy joven y hará pareja con David Zepeda.

Su esposo cruza al otro lado para buscar una mejor vida para solventarnos pero se quedó mucho tiempo y 'Lenar' sufre con la ausencia de criar sola a sus hijos", explicó la actriz de 39 años.

Por su parte, el exparticipante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy mencionó que él dará vida a 'Donato Gil', quien la hará de "papá postizo" de los hijos de 'Lenar' ante la falta de su verdadero padre: "Él toma a una familia con dos hijos, se enfoca a apoyarlos y esa persona ausente regresa y ahí empieza el conflicto, pues regresa a tratar lo que era suyo, pero sus hijos están encariñados con otro".

Laura Carmine y Agustín Arana en 'Hoy'

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy