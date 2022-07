"Me la voy a mad…": ExAcadémica advierte a excompañera mantenerse alejada o habrá consecuencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro del matutino de Televisa, Hoy, se ha llevado a cabo el reality show 'Las estrellas bailan en Hoy', mismo que en esta tercera temporada incluyó a Toñita, quien es conocida como 'La Negra de Oro' y quien además estuvo envuelta en polémica en días anteriores pues aseguró que renunciaba por comentarios negativos que había recibido de parte de los jueces, malos tratos de la producción y sobre todo, críticas de parte de los fans de quien en el pasado, fuera su compañera de proyecto.

La involucrada es Myriam Montemayor, ganadora de la primera edición del reality de TV Azteca, La Academia y con quien Toñita estuvo compitiendo, personajes que si bien han tenido a un público definido, parece que ambas 'bancadas' se han ocupado de lanzar criticas contra la contraria, de ahí que la veracruzana estalló y decidió ponerle fin a su participación dentro del reality de la televisora de San Ángel pues constantemente le decían que ella no contaba con las capacidades para bailar al nivel de los demás participantes.

Sin embargo, la cantante aseguró que fue tanto el odio que recibió en redes por parte de los fans de Montemayor que decidió no solo regresar al concurso, el cual está en la recta final para conocer al ganador, sino que además le advirtió a su excompañera que se mantuviera alejada, pues en caso de encontrársela de frente, no dudaría en atacarla tanto a golpes como con palabras, pues no es la primera vez que afirma, ha obstaculizado su carrera.

"El día que la vea me la voy a mad… eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo", destacó la ahora bailarina.

Previo a dar estas declaraciones, Toñita manifestó que en el pasado los fans de la regiomontana se involucraron en su vida personal, al grado de argumentar que su esposo cometía abuso contra su propia hija, lo cual insistió, rebasó los límites; no obstante, insistió en que no interpondrá una demanda en contra de Myriam pues lo considera una pérdida de tiempo, ya que si bien los comentarios son hechos por los fans, la cantante tampoco ha hecho nada para detenerlos.

"Es pérdida de tiempo, porque ella es la que dice que no está mal, de hecho uno de los motivos por los que yo me metí a 'Las estrellas bailan en Hoy' fue porque ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada y yo sí he estado en dos concursos de baile (…) y si se dan cuenta dos pies izquierdos no tengo, a lo mejor me fallan las líneas, a lo mejor me fallan ciertas cosas, pero bailo y ella sí no baila nada, entonces con eso para mí es decir ¡¿Quién era la que no bailaba nada?'", aseveró.

Antes de ser parte del proyecto de Televisa, la televisora del Ajusco ya planeaba la realización de los 20 años de La Academia, proyecto al que aseguran, Myriam insistió para que Toñita no fuera invitada, lo cual reforzó con la disputa entre ambas que pese a haber pasado más de dos décadas, las sigue manteniendo en el ojo del huracán. Por su parte, la pelirroja no ha mostrado su postura luego de las declaraciones de Toñita, las cuales las mantuvieron a ambas en tendencia.

