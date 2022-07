Problemas en la familia Pinal: Mayela Laguna expone a Luis Enrique Guzmán; "no la deja ver a Apolo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mayela, la esposa de Luis Enrique, apareció en el foro del programa de espectáculos, De Primera Mano acompañada de su abogada Mariana Gutiérrez, con el fin de denunciar públicamente al hermano de Alejandra Guzmán por no dejarla ver a su hijo Apolo. Por otra parte, argumentó que está preocupada por no tener noticias del niño, Laguna contó: “Hace una semana y media que no puedo hablar con mi hijo, no lo puedo ver, él no me ha escuchado tampoco. Va a cumplir 3 años en agosto”.

Al respecto del último día que tuvo noticias de niño, Mayela dijo: “Lo iba yo a llevar al dentista y de repente me dijo Luis Enrique que no, que lo iba a llevar él con Alejandra y ya, desde ahí no lo he podido ver”.

Sobre si es la primera vez que vive este tipo de acciones por parte del hijo de Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán, la mujer explicó: “Es cuando él quiere, cuando quiere me lo deja ver, cuando no, no, y ahorita realmente ya no me lo deja ver (…) Yo creo que él porque es de una familia poderosa piensa que no va a pasar nada, pero hay leyes”.

De acuerdo con Laguna, antes de vivir juntos nunca había experimentado ningún tipo de violencia por parte del padre de su hijo, pero las cosas cambiaron con el tiempo.

Desde el 2011 (somos pareja), no habíamos vivido juntos hasta que yo salí embarazada, justo mis papás murieron y ese mismo día me enteré que estaba embarazada, entonces me fui a vivir a su casa. Nunca ha habido violencia, yo también me empecé a volver más histérica, él también empezó, pues así, como todas las parejas cuando se pelean", relató.

Con respecto a los audios donde admite que Luis Enrique la golpeó, Mayela comentó: “sí, pero yo creo que esto ya corresponde con la vía legal, son enfrentamientos que hemos tenido los dos y él dice que yo estoy histérica y por eso se defiende, pero han sido por cosas personales y hemos tenido problemas”.

Finalmente, Mayela Laguna hizo un llamado público a su expareja para llegar a un acuerdo por el cuidado del pequeño Apolo sin que intervengan las autoridades, aunque dejó claro que luchará por todas las instancias para ejercer su derecho a la maternidad.

Fuente: Tribuna