Salió del clóset: Tras vender quesadillas y veto de Televisa, actriz vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien estuvo vetada de Televisa y al volver a la empresa salió del clóset, sorprendió a la audiencia del canal de Las Estrellas debido a que la mañana de este martes 5 de julio regresó al programa Hoy luego de una larga ausencia. En el 2020 la famosa había firmado su primer contrato en TV Azteca y hasta se integró al matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Se trata de la comedianta mexicana Liliana Arriaga, mejor conocida como 'La Chupitos', quien este 2022 consiguió que la contrataran como colaboradora del matutino más famoso de la televisión pese a que hace un par de años los había traicionado con el Ajusco. La famosa hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1994 y es conocida por haber participado en programas como La casa de la risa, La hora pico y Al Derecho y al Derbez.

Fuente: Internet

Sin embargo, en 2019 acabó con un veto en esta empresa debido a que decidió abandonar sus para probar suerte en la cadena Estrella TV en Estados Unidos. Meses más tarde se incorporó a TV Azteca cuando el entonces director de contenido Alberto Ciurana (qepd) la invitó a firmar su primer contrato con el que pudo integrarse a Venga la Alegría, La Resolana, Todos quieren fama e incluso abrió su corazón en la sección de entrevistas En sus batallas.

Entre las impactantes confesiones que hizo, la intérprete de 'La Chupitos' confesó tuvo que vender quesadillas en su escuela para poder solventar los gastos de la universidad y ayudar económicamente a su abuela: "Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

No obstante, el año pasado reapareció en la pantalla de Televisa como concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y además apareció como invitada del programa De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado en donde terminó admitiendo que alguna vez había ligado con una mujer: "Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo 'La Chupitos' sobre su supuesto 'romance' lésbico.

Durante la mañana de este martes 5 de julio la querida comediante regresó al matutino de Las Estrellas tras no haber acudido por un par de semanas, ya que al parecer estaba muy ocupada. Al inicio de la transmisión de Hoy, el conductor Paul Stanley le reclamó a 'La Chupitos' por haberlos tenido tan abandonados en estos días y ella dijo que estuvo trabajando "mucho" y que pronto les daría "una sorpresa".

La reconocida actriz llegó al foro 16 de Televisa San Ángel con toda la actitud y ha estado acompañando a Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta y el resto del elenco en secciones como La Rutina Fit y La cocina de Hoy. Sin duda alguna la presencia de 'La Chupitos' encanta a la audiencia pues piden que la inviten más de seguido y seguramente también afecta los números de rating de la competencia, VLA.

'La Chupitos' vuelve a 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy