Terror en Televisa: Tras perder exclusividad y empleo, exconductora de 'Hoy' vive un infierno

Ciudad de México.- Reportan que la reconocida conductora Talina Fernández, quien actualmente está desempleada y hace un par de años perdió su contrato de exclusividad en Televisa, podría estar viviendo un verdadero infierno luego de las múltiples acusaciones por acoso y abuso laboral que hay en contra de su hijo, Jorge Coco Levy. Presuntamente la famosa está deshecha por esta delicada situación ya que teme que este acabe en prisión.

Como se recordará, la llamada 'Dama del Buen Decir' no atraviesa un buen momento en cuestión económica debido a que se quedó sin trabajo en el matutino Sale el Sol de Imagen TV. Según declaraciones de su hijo Pato Levy, la presentadora nuevamente está en ruina, tal como sucedió en la pandemia cuando la empresa Grupo Radio Centro, donde trabajó durante 22 años, se declaró en quiebra y ella perdió su empleo.

Estamos muy apretados económicamente, vive al día; tiene que pagar el gas, la luz, el agua, el predial, la comida... Estos días a raíz de su despido de Imagen, la he visto con ansiedad y con desesperación, se siente muy mal en su alma", declaró Pato hace un mes.

Como se sabe, desde la semana pasada su hijo Coco se encuentra metido en un fuerte escándalo debido a que al menos cuatro jóvenes actrices salieron a acusarlo por diversos delitos como acoso laboral y abuso sexual, así como violencia psicológica. La primera en hablar fue Danna Ponce, egresada del CEA de Televisa, y posteriormente otras tres salieron a contar sus terribles experiencias con Levy. Se trata de Regina Kaller, Romina Sacre y María Bobadilla.

Ante este panorama, un supuesto amigo de la familia Fernández hizo fuertes declaraciones a la revista TVNotas, a la cual le contó que la expresentadora del programa Hoy la está pasando muy mal y presuntamente se encuentra en crisis: "Está deshecha. Al principio trató de permanecer tranquila, pero ahora que ya hay dos denuncias legales, le aterró ver que las cosas se están poniendo duras... Le entró una crisis de llanto, pues tiene mucho miedo de que su hijo vaya a la cárcel".

Supuestas víctimas de Coco Levy

Supuestamente Coco sigue afirmando que es inocente y asegura que se tratan de calumnias, por lo cual toda la familia está confiando en su palabra y no han dejado de apoyarlo. Desafortunadamente no tendría la misma suerte en su trabajo y es que el informante asegura que Levy podría perder su puesto en Videocine, la productora de cine más importante de México, porque le dieron la espalda y decidieron no apoyarlo.

Les ha rogado una oportunidad para demostrar su inocencia y está en veremos, están por tomar una decisión... saber que puede quedarse sin trabajo, aumentó su depresión. Intentó hablar con otros ejecutivos, pero hasta el momento no lo han respaldado, por lo que ya contrató un abogado por su parte".

Sin embargo, alguien que sí ha estado al lado del productor en estos momentos no solo ha sido su madre, sino también su pareja actual, la actriz Sussan Taunton. Ella fue una de las primeras en reaccionar al video que publicó Coco donde niega que haya abusado de Danna Ponce y de inmediato recalcó que ella creía en su inocencia: "Por si tienen alguna duda, yo ninguna. Lamentable e indignante de alguien que no lo conoce ni tantito", escribió la actriz.

