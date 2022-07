Tras desprecio de Andrea Legarreta y 10 años en TV Azteca, protagonista de novelas llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien trabajó durante 10 años en TV Azteca y el año pasado renunció su contrato de exclusividad, sorprendió al reaparecer hace unos momentos en el programa Hoy luego de que meses atrás Andrea Legarreta y otros conductores se burlaran de ella en vivo. La estrella anunció que vuelve a Televisa y confirmó que estelarizará una ambiciosa telenovela.

Se trata de la controversial actriz Bárbara de Regil, quien formó su carrera artística en la empresa del Ajusco apareciendo en exitosas series y melodramas como Bajo el alma, Secretos de familia, Amor cautivo, Así en el barrio como en el cielo y Rosario Tijeras. No obstante, hace unos meses decidió finalizar su relación laboral en esta televisora y se cambió a Telemundo para realizar Parientes a la fuerza, serie que presuntamente fue un fracaso.

Tras esta penosa situación se llegó a especular que ni la cadena estadounidense ni las compañías mexicanas querían contratar a la madre de Mar de Regil pues temían que por sus escándalos todos los proyectos que hiciera fracasaran. No obstante, los ejecutivos de San Ángel decidieron levantarle este supuesto veto y ella acaba de dar una entrevista exclusiva a Hoy para presumir que será la protagonista de Cabo, la nueva novela de José Alberto 'El Güero' Castro'.

Para mí es un sueño porque el Güero sí, la verdad es que soy su fan, además soy amiga de sus hijas, entonces para mi es como algo bien bonito trabajar con él, y que me haya pensado en mí, yo estoy rayada", dijo ante las cámaras del matutino, donde alguna vez se burlaron de ella.

Además, De Regil se defendió de los ataques de personas que aseguran que ella no es actriz, pues asegura que estos la conocieron solamente por las redes sociales: "He tenido mucha suerte y tengo proyectos muy valiosos como Top-Ten, y la verdad es que el tema de influencer es como un tema muy aparte, o sea, yo soy actriz realmente, y es lo que me gusta y me apasiona", agregó la reconocida mexicana.

Los conductores del programa Hoy se mostraron muy felices y entusiasmados por la reincorporación de Bárbara a Televisa, aunque en el pasado la habían rechazado: "¡Qué padre! bien Barbariux", comentó Galilea Montijo entre aplausos mientras que Andy Legarreta agregó: "Mucho éxito hermosa, sin duda les va ir muy bien, ya sabemos que ella es (buenísima)". Por su parte, Arath de la Torre hizo una broma y dijo que la actriz habría hecho una petición de que le instalaran un gimnasio al lado del foro donde va a grabar Cabo.

Ella puede hacer todo con peso propio, tiene unos ejercicios maravillosos", añadió Montijo para elogiar a Bárbara.

Mientras que Raúl 'El Negro' Araiza se confundió y creyó que De Regil estaría en la segunda parte de La Desalmada, la cual ya se está preparando pues pretenden estrenarla en 2023: "Qué bueno... la de Tijeras (Rosario Tijeras) me la aventé toda... preguntaba qué novela es pero claro, vamos a hacer La Desalmada 2 en febrero pero esta no sé... pero La Desalmada es Livia Brito, sin duda alguna".

No obstante, nadie olvida que en el pasado Andrea, 'La Gali', Arath, Martha Figueroa y Pepillo Origel destrozaron a Bárbara luego de enterarse que fue captada en los pasillos de San Ángel: "¡Qué tal! aquí tanto desempleo que hay ¡hay fila mijo!", dijo entre carcajadas la esposa de Erik Rubín el pasado mes de septiembre. Mientras que De la Torre señaló que la actriz solamente estaba en la empresa para vender su proteína: "Ay qué risa", dijo Montijo.

Espero que espectáculos no quiera hacer", señaló Marthita.

