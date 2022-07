Adiós amor: Christian Nodal deja atrás a Belinda y lo captan diciendo "Te amo" a Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque hace unos días Christian Nodal confirmó que se alejaría de los escenarios para disfrutar de unas merecidas vacaciones, parece que no se alejará del ojo público pues se ha dejado ver al lado de su actual pareja, la rapera argentina Cazzu a quien de manera abierta le declaró su amor ante la mirada de decenas de fanáticas a quienes no volteó a ver pues solo tiene ojos para su actual amor.

Cabe destacar que Cazzu es la primer pareja oficial que se le conoce a Nodal tras confirmar la ruptura con Belinda, cantante a la que incluso le propuso matrimonio con la ayuda de un lujoso montaje que incluyó la renta de un restaurante exclusivo en España, miles de rosas rosas y claro, una joya cuyo valor se dijo, oscilaba entre los tres millones de dólares, lo que corresponde a 60 millones de pesos mexicanos, en promedio.

Lo anterior parece haber quedado en el olvido pues a través de la plataforma TikTok, se ha vitalizado el momento exacto en que la actual pareja camina en medio de los fans, algunas de ellas gritan eufóricas "Te amo Christian" pero él hace caso omiso, pues de inmediato detiene a la rapera, quien camina delante de él, la mira a los ojos y le dice "Te amo", frase que acompañó con un beso que selló el momento difundido en público.

Este clip de menos de 10 segundos de duración de inmediato generó controversia por parte de los usuarios quienes argumentaron que había olvidado a la intérprete de temas como Ángel, Luz sin gravedad o Sapito muy rápido e incluso algunos argumentario que no se le notaba el sentimiento como sucedía con la ojivede; no obstante, otros manifestaron que hacen buena pareja y auguraron que sería más duradera que la que tuvo con la también actriz.

"Ese nada más nunca aprendió", "De mal en peor", "Tan rapido ya la ama", "Tal para cual" o "Ese no ama a nadie", fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.

El pasado mes de febrero, Belinda y Nodal confirmaron que ya no estaban juntos; no obstante, el que más ha sufrido la ruptura fue el cantante originario de Sonora, quien además de cambiar de manera radical su aspecto, tomó la decisión de "quemar" a su expareja al hacer públicas las pláticas que tuvieron en donde se dijo, ella solía pedirle dinero a él. Del mismo modo, se le vio acompañado de más mujeres de quien no se confirmó si mantenían una relación con el cantautor y hasta se llegó a decir que despilfarraba el dinero para olvidar a su expareja; no obstante, Belinda no ha dicho nada al respecto y se ha mantenido enfocada en su carera, tanto que el éxito que tuvo en Monterrey, en el Festival Machaca, la consagró como una de as cantante favoritas de su generación.

