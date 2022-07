Adiós Televisa: Tras besarse con actor, conductor de 'Hoy' pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien tiene más de 35 años de carrera en Televisa y en 2019 paralizó a la farándula al anunciar su divorcio de la madre de sus dos hijas, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca tras 14 años al aire en el programa Hoy. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien sería de los consentidos de la televisora de San Ángel, sin embargo, al parecer ya no tiene contrato de exclusividad pues dio una entrevista a la competencia.

Y es que en el programa de espectáculos de Pati Chapoy, los conductores de Ventaneando hablaban de que la hija mayor del conductor del matutino, Camila Araiza, se destapó como pansexual al asistir a la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en la CDMX y presentó a su novia hace unas semanas. Cabe mencionar que la pansexualidad es la atracción sexual o romántica hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género.

Camila Araiza y su novia en la marcha LGBTQ+

Araiza, quien es bastante abierto y nunca ha tenido problema con besarse con un hombre (aunque ha sido por humor o por trabajo como cuando se besó con Julio Bracho en una telenovela) dijo en exclusiva para Ventaneando: "La admiro por valiente, siempre ha sido muy valiente por su forma de pensar. Somos muy distintos en cómo vemos la vida pero es el chiste de liberar y soltar (...) A mí no me sorprendió porque ya tenía la relación con, yo le digo Cam 2. Le digo: 'ya ganaste otro papá y otra familia", dijo.

Y añadió sobre la novia de su hija: "La queremos mucho; es una tipaza, un mujerón. Ya sabes cómo nos llevamos en este humor. Fernanda y yo le decimos: 'cuídala mucho porque ella sí vale la pena, no como tus exes' y a ella le dicen lo mismo". También contó que no le sorprendió pues desde hace tiempo sabía que era pansexualidad: "Hace tiempo yo le dije: vive tus sueños, no son los míos", reveló.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Y comentó que tanto él como su exesposa siempre han criado a sus hijas para que busquen ser libres y felices: "A mi hija Camila y Roberta, Fernanda y yo siempre le hemos enseñado a ser felices, libres, abiertas, siempre la familia ha tenido una buena comunicación pero hablo desde chiquitas. Sobre todo Camila siempre ha tenido ganas de vivir su vida como ella ha querido, no importando qué pensemos los papás".

"Los adultos debemos romper esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo pero amo profundamente a la comunidad. Tengo grandes amigos y experiencias, se me hace muy importante. No porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera", finalizó el presentador, ante lo cual Daniel Bisogno reaccionó elogiando a Araiza por ser tan abierto y apoyar a su hija. Por su parte, Linet Puente también aplaudió esta relación de padre e hija.

Fuente: Tribuna