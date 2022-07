Alerta en Televisa: Tras sentirse en la "recta final" de su vida, Andrés García va al hospital

Ciudad de México.- A través de la plataforma de videos en streaming YouTube, se difundió un video del actor Andrés García, de 81 años de edad, que lo mostró con un estado de salud alarmante, pues además de presentar los síntomas de la cirrosis, enfermedad que le fue diagnosticada en abril de este año, mostró la herida en la cabeza que le dejó una caída reciente, algo por lo que éste insistió, sentirse en la “recta final de su vida”, llevándolo a manifestar su deseo de ya no querer vivir.

A horas de haberse difundido el clip, el actor Roberto Palazuelos, quien se ha caracterizado por ser muy cercano al histrión pese a haber cumplido un año de su distanciamiento, confirmó que García fue llevado de emergencia a un hospital, información que recibió de primera mano luego de recibir una llamada de parte de Leonardo García, hijo del actor y productor quien ganara fama tras protagonizar películas como Pedro Navaja, El Día del Compradre o Tintorera, por mencionar algunas.

Instagram @andresgarciatvoficial

"Me enteré que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, pero espero arreglar esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida (…) No tengo idea, recibí una llamada de Leonardo ese rato y ahorita voy a ver qué está pasando", declaró Palazuelos.