Amor es amor: Tras unirse a TV Azteca y veto de Televisa, conductora deja 'Hoy' y sale del clóset

Ciudad de México.- Una reconocida y polémica actriz, quien hace unos años estuvo vetada de Televisa por haberse ido a trabajar a TV Azteca, causó gran impacto debido a que hace algunas horas reapareció ante diversos medios de comunicación y salió del clóset. Hace algunas semanas quedó fuera del programa Hoy tras haber regresado a la televisión luego de varios años de ausencia.

Se trata de la guapísima cubana Lis Vega, quien este año regresó a la televisora de San Ángel luego de haber hecho su último proyecto en 2011 cuando formó parte del melodrama Amorcito corazón. La también cantante fue invitada a participar en la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy y a pesar de ser una excelente bailarina, no logró llegar a la gran final tras cambiar de pareja de último momento por problemas con Raúl Magaña.

Lis Vega fue eliminada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

La originaria de La Habana formó parte de novelas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón hasta que fue vetada de Televisa. ¿La razón? A sus jefes no les gustó que aceptara aparecer en la televisora del Ajusco, como participante del reality Sí se puede. En los últimos años la guapísima artista solamente se había estado enfocando en la música y se hizo llamar 'La Poeta de lo Urbano'.

Vega, quien ha creado mucha polémica por su supuesta adicción al bisturí, no ha tenido muy buenas experiencias con los hombres y es que sus dos matrimonios han sido un fracaso. Primero se casó con el modelo uruguayo Federico Díaz y terminaron divorciándose meses más tarde, mientras que él se declaró gay en el 2014. Posteriormente accedió a casarse con Mauro Riveros para que él pudiera obtener sus papeles en Estados Unidos, pero acabaron separándose y ella quedó 'ahogada' en deudas.

Luego de sufrir estas terribles decepciones amorosas, ahora Lis admite que está dispuesta a probar suerte no solo con hombres sino también con mujeres. En una entrevista a las afueras de Televisa San Ángel, la polémica mujer cubana admitió que podría tener un romance con personas del mismo sexo: "Hoy puedo decir no y mañana me enamoro de una mujer, porque yo me enamoro del género, lo más bonito es sentir compatibilidad con alguien, no tiene nada qué ver con el sexo".

Vega señaló que ella es una persona muy abierta y que no tiene tabús. No obstante, cuando le preguntaron si era pansexual, ella prefirió pedir que se respeten todas las preferencias sexuales: "Está chido no, yo creo que hay que respetar la manera de pensar, eso es algo muy personal, ese tipo de cosas hay que respetarlas más, hay que ser más empáticos, tú vives tu vida y nadie va vivir por ti ni morir por ti".

La también conductora y modelo remató diciendo que al mundo actual le hace muchísima empatía y que las personas se conduzcan desde el amor, pues considera que no hay respeto: "Es muy fácil juzgar y no ponerte en los zapatos de otra persona... nos falta mucha humanidad, créeme que la falta de empatía está más feo que el Covid-19", añadió Lis.

