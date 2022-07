Belinda sorprende al besarse con dos famosas durante la celebración del Orgullo en Madrid

Comparta este artículo

Madrid, España.- La cantante Belinda dio de qué hablar en redes sociales tras haberse difundido unas imágenes en la que aparece besando a la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina durante la celebración del Pride en Madrid, tras terminar de interpretar el tema 'Las 12'. De manera similar a Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los Video Music Awards de 2003, la cantante se acercó a Valentina y posteriormente a Lola para protagonizar la escena.

Lo único que cambió de aquel icónico momento en la música pop es que al final Valentina y Lola también se besaron, algo que no sucedió con las cantantes estadounidenses. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues mientras algunos aplaudieron la acción de Belinda y emplearon su frase "ganando como siempre", otros manifestaron su desagrado ante dicha muestra de afecto, con comentarios como "Que ridiculez", "Que pena" y "Ojalá no tengan Covid".

Belinda continúa enfocándose en su carrera profesional tras su mediática ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, quien por su parte se está dando una nueva oportunidad en el amor con la cantante Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, tras romper en febrero su compromiso con la intérprete de 'Lo Siento'. La cantante también dio un susto a sus seguidores la ocasión anterior que subió a un escenario, luego de que el sábado 25 de junio estuviera en el Festival Machaca en el Parque Fundidora de Monterrey.

Sin embargo, durante la presentación informó a sus seguidores que se sentía mal, estando al borde del desmayo, pero anunció que solo necesitaba un momento para recuperarse, hidratarse y seguir con el espectáculo en el cual interpretó varios de sus éxitos, entre ellos el famoso 'Sapito': "Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor", expresó.

El malestar se habría debido a que la joven hizo tomó un vuelo de 15 horas entre España, Ciudad de México y Monterrey, por lo que no se había dado la oportunidad de descansar, pues para ella lo principal era estar con sus seguidores pese a habérsele bajado la presión y haber sufrido por las altas temperaturas que se sintieron en la Sultana del Norte, aunque muchos especularon que la artista estaba embarazada, tema del cual no habló la cantante.

Fuente: Tribuna