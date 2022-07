Divorciado y a punto de morir: Tras retiro, estremece última voluntad de galán de Televisa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien trabajó en Televisa, TV Azteca y Telemundo, revela su última voluntad luego de sufrir otro accidente y haber anunciado que ya estaba "cerca de su final", pues su salud se ha estado deteriorando. Se trata del actor de 81 años Andrés García, quien lleva más de 10 años retirado del medio artístico tras no poder caminar, además de que acabó divorciado y con problemas de dinero.

El primer actor, una leyenda de las telenovelas y el cine mexicano, participó en melodramas de Televisa como El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas. En 2005 actuó en su última telenovela: El cuerpo del deseo en Telemundo. Hace unos meses, ya había encendido alarmas al afirmar que sentía que "moriría solo", pues tras años de ser todo un mujeriego, se divorció en varias ocasiones de sus parejas y enfrentó problemas económicos.

Andrés García en 'Tú o nadie' con Lucía Méndez

Fue en 2020 que anunció que se separaba de su última pareja, Margarita Portillo, aunque ella se ha mantenido a su lado durante todo este proceso para recuperar su salud. Como se recordará, Don Andrés tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo y no podía caminar.

Hace unos meses sufrió una fuerte caída que lo dejó con moretones y postrado en cama y ahora, el histrión nuevamente asegura que se acerca su muerte, pues reveló su última voluntad. A través de su canal de YouTube, García sostiene que se ha sentido "muy cansado y débil", lo que provocó que de nueva cuenta sufriera un accidente y se abriera la frente. En redes del programa Hoy publicaron cuál fue la petición que le hizo a su aún esposa Margarita cuando llegue el momento de su partida.

Si me llevan a cremar, nos conseguimos una lanchita y la incendiamos allá conmigo", dijo, aunque Margarita entre risas le respondió: "Si no eres vikingo".

Y es que el actor lleva algunos años sosteniendo que siente que su salud se ha deteriorado a tal grado de que ya ve cerca sus últimos días. En un video en su canal de YouTube, el cual tituló "se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano", el actor apareció con suturas en la cabeza y contó que la ha pasado muy mal: "Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé".

"En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", dijo García. Horas más tarde, el longevo artista charló con la periodista Maxine Woodside para brindar más detalles sobre el lamentable incidente que lo llevó a lesionarse y manifestar su agradecimiento a su esposa Margarita Portillo por cuidarlo.

"Esta es una catástrofe, yo estoy confundido, si no hubiera sido por Margarita no sé qué hubiera hecho, yo en realidad (...) no me había dado cuenta el tipo de mujer tan buena que yo tenía. De repente me empecé a sentir mal y diarrea ya de dos meses, me quedé muriéndome de deshidratación, pero además la deshidratación causa otros problemas también". Cabe recordar que luego de su último accidente, hace semanas recibió donaciones de sangre en el hospital por una afección en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos.

Sobre el motivo que le provocó la lesión en la cara, el galán de telenovelas relató: "Ayer fue una cosa terrible porque resulta que me dieron una pastilla, no sé si equivocaron en la farmacia o la persona que la trajo, que no era lo que debían de ser, se supone (...) que son para tranquilizarte o para dormir. Anduve como loco tres días, sin saber lo que estaba yo haciendo, asusté a todo mundo, a la pobre Margarita también, un desastre, ni yo me acuerdo".

Finalmente, García refirió que cuando empezó a recuperarse recordó lo que le sucedió: "Después me empiezo a acordar, cuando me dicen 'usted anduvo manejando como loco', la pastilla esa me reventó el cerebro, aparte de la cirrosis que esa estábamos trabajando con los doctores (...) La pastilla esa me da sueños de que estoy peleándome en una guerra rara con guerreros de otros países, y luego recupero la conciencia y estoy golpeando las paredes con la cabeza, con las manos el piso, el cemento, esa cosa es una película de terror".

