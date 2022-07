En silla de ruedas y bajó 20 kilos: Tras casi morir y renunciar a Televisa, actor llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas de Televisa, quien estuvo al borde de la muerte y sufrió graves problemas de salud tras padecer Covid-19, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca y dejan en shock sus declaraciones. Se trata de Toño Mauri, quien tras estar 33 años en telenovelas de la televisora de San Ángel, decidió retirarse de la actuación y dedicarse más a ser productor, hasta que su carrera se vio interrumpida cuando se contagió del virus en 2020.

Como se recordará, el actor mexicano participó en melodramas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte, pero dejó de actuar en 2018 para dedicarse a ser productor. Sin embargo, en 2020 se contagió de Covid-19 y la pesadilla apenas empezó. Mauri fue hospitalizado de emergencia y su salud empezó a decaer. Poco después cayó en coma durante 4 meses y estuvo al borde de la muerte, hasta que lo salvó un trasplante de pulmón.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Luego de 8 meses hospitalizado, fue dado de alta. Aunque perdió 20 kilos y lucía irreconocible por los estragos del virus en su salud, sobrevivió de milagro. Luego de volver a ser internado hace unas semanas y encender alarmas ya que fue ingresado a cirugía por una obstrucción intestinal, nada que ver con las secuelas del Covid-19, Mauri se recuperó por completo y ahora aparece en entrevista exclusiva para Ventaneando y defiende a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, tras denuncias de abuso y acoso de varias mujeres.

Levy fue denunciado por la actriz Danna Ponce ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. Y sin dudarlo, Mauri provocó polémica pues salió en defensa del productor, asegurando que ni siquiera podía imaginarlo en una situación de estas porque "lo conoce". "Yo te puedo decir de Coco que es como mi hermano, o sea, es el hermano de Mariana Levy, lo conozco y lo quiero muchísimo", dijo.

Coco Levy fue denunciado por Danna Ponce y más mujeres

Y agregó: "Hoy vivimos en un mundo que está todo al revés, o sea, no puedo opinar ni decir nada que no sé, pero de él si te puedo decir que, conociéndolo como persona, es imposible imaginarme una cuestión de estas". El actor resaltó las cualidades de su amigo y sus hermanas: "Coco es una persona que quiero mucho, es muy querido, ha estado conmigo y pendiente de mí, pero no solo ahora, de toda la vida, hemos hecho una relación de familia porque Mariana era mi hermana y Talina, pues el cariño de Talina siempre, y Coco es un ser humano excepcional, es una persona buena".

El artista de 57 años también confesó su preocupación por las cosas que se dicen de Coco: "No se vale si de repente se presta esto a una mala interpretación lo que tú quieras, hay que ser muy enfáticos en ver realmente cuál es la intención de las cosas, antes de acusar a alguien de algo tan delicado". Finalmente, Toño Mauri externó todo su respaldo y confianza a Levy, asegurando que es alguien "íntegro".

He escuchado testimonios de Coco y le creo, por supuesto que sí, lo veo como lo que es, es un ser íntegro, con una familia maravillosa y estoy seguro que esto solamente será pasajero, no le veo mucha trascendencia, la verdad", comentó.

Como se recordará, en los años 80 la fallecida actriz Mariana Levy, hermana de Coco, formó parte del grupo musical Fresas con crema, que más tarde cambió su nombre a Fresas, en el que también participó Toño Mauri, por lo que desde ese momento la familia de ambos artistas se volvió muy unida. Las palabras de Mauri, sin embargo, fueron duramente criticadas por usuarios, quienes expresaron su repudio por defenderlo pese a todos los testimonios que han salido a la luz en los últimos días.

Fuente: Tribuna