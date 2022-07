Escándalo: Exintegrante de Oasis es blanco de críticas tras arremeter contra discapacitados

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Hace dos semanas, en específico el 25 de junio del presente año, el cantante y compositor británico Noel Gallagher sorprendió a la audiencia con una presentación dentro del Festival Glastonbury, el cual es uno de los más populares del Reino Unido y, debido a que la agrupación que conformó con su hermano, Liam, Oasis es de las más importantes dentro del britpop, fue mucha la audiencia que lo ovacionó; no obstante, recientemente dio declaraciones que lo han vuelto blanco de crítico pues arremetió contra las personas discapacitadas.

Tras concluir su participación, Gallagher se quedó en el recinto donde se llevó a cabo el festival para ver a otros artistas desempeñarse ante el público, por lo que al ser invitado al podcast de The Matt Morgan, lamentó que no lo dejaran ingresar a cualquier parte a pesar de tener un gafete que lo dejaba estar en cualquier sitio, en especial al área destinada para los invitados VIP donde suelen ver las presentaciones de los demás grupos.

Al no poder entrar, el músico en compañía de sus amigos, ingresaron a otra parte la cual dijo, no notó que era la destinada para las personas con discapacidad motora, es decir, para aquellos que acudieron en silla de ruedas. "Caminamos hacia esta plataforma; sin saberlo, era la plataforma para discapacitados", dijo el músico sin que hubiera mayor problema por sus palabras.

No obstante, conforme avanzaba la entrevista, el intérprete de temas como Wanderwall, Stop crying your heart out o Love Forever, declaró que sin pensarlo, hubiera quitado a un espectador en silla de ruedas, e incluso, le habría quitado la misma para dársela a su hijo y con ello, éste pudiera gozar de una vista privilegiada, declaraciones que de inmediato generaron controversia pues incluso, se refirió a los espectadores discapacitados como "gatos".

"Debo decir que esos gatos discapacitados tienen una gran vista de todo", manifestó.

Scope, una fundación que vela por las personas discapacitadas en Reino Unido, de inmediato arremetió contra el compositor y cantante a quien le recordaron lo difícil que es que los fanáticos de su música, quienes además se deben valer del uso de una silla de ruedas, puedan acudir a un festival de esta magnitud, por lo cual también le recordaron la importancia de no menospreciar a nadie, en especial a los que también disfrutan de su trabajo y comprar sus discos.

"Las plataformas accesibles en los eventos no son para estrellas de rock privilegiadas y sus amigos. Existen para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la música en directo con menos barreras", escribió la fundación.

De inmediato, Liam Gallagher, hermano del cantante y con quien ha tenido distanciamiento desde hace años, mismo que los llevó a disolver la agrupación Oasis, escribió en redes sociales que a nombre de su familia, ofrecía una disculpa a las personas con discapacidad, pues remarcó, las declaraciones de su hermano no involucraban a todos los que llevaran su apellido. Momentos después, el mensaje fue borrado de la red social Twitter.

"Me gustaría disculparme en nombre de mi familia por los comentarios recientes sobre las personas con discapacidades. Lo sentimos, no somos todos unos…", escribió.

