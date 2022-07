Galán de telenovelas sufre un accidente y tras daños predice su final: "Siento que estoy cerca"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de confirmar que se retiraba de las telenovelas para disfrutar de su familia, al tiempo de hacerse cargo de cuidar de su salud, un famoso galán de telenovelas de la empresa Televisa, impactó a la audiencia al informar que ya no podía caminar al grado de tener que permanecer en cama, afectación que al día de hoy, lo ha llevado a sufrir algunos accidentes, como una reciente caída que le causó una grave herida en la cabeza.

Se trata del actor Andrés García quien a sus 81 años de edad, sigue causando preocupación en el público mexicano ya que a través de un video publicado en su canal de YouTube, resaltó que presiente estar cerca de la recta final de su vida, pues además de haber encarado esta caída que lo llevó a tener una sutura en la cabeza, manifestó estar débil por lo que, luego de titular el video en dicha plataforma como: "Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano", de inmediato encendió las alarmas de todos los que han seguido su trayectoria.

Foto: Instagram @andresgarciatvoficial

El video de poco más de 20 minutos de duración, se publicó la noche del martes 5 de julio y, tras su estreno, ha acumulado un total de mil 246 "me gusta", al tiempo de un número similar de comentarios de ánimo para el histrión quien abrió el clip con fragmentos de las películas que protagonizó, mismos que incluso hicieron a muchas mujeres suspirar. "Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar", dice la caja de descripción del video.

Aunque el actor no se dirige de manera directa a la cámara, se escucha a las personas encargadas de cuidarlo decirle cómo va su herida, además de las medidas de protección que se necesitan colocar en su casa para evitar que vuelva a caer y poner en riesgo su salud. Posterior a ello, lo muestran comiendo y platicando con su enfermera aunque con un tono débil por el evidente cansancio que muestra.

“Yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo. Yo he vivido de otra manera. Si hay que morirse, se muere uno ya”, se escucha al actor decir mientras recibe alimento.

Video Andrés García. Foto: captura de pantalla

A pesar de su estado de salud y la debilidad que muestra ante la audiencia, su sentido del humor no se ha apagado, pues incluso le dice a su enfermera que el día que ya lo canse, lo mande de regreso, frase que de inmediato genera risas más la afirmación que él no se está muriendo, pues una vez que se siente con más fuerza, de inmediato se le escucha hacer bromas o "mentar madres"; sin embargo, García insiste que se va a morir haciéndolo e incluso, manifiesta que siente que se puede desmayar en cualquier momento.

Andrés García, quien además de desempeñarse como actor incursionó como productor, fue diagnosticado con cirrosis en abril del 2022, enfermedad que lo ha llevado a estar en varias ocasiones en el hospital, algo por lo que en esta reciente entrega confirma tener los síntomas que caracterizan la enfermedad, misma por la que subraya que no quiere seguir viviendo de esta manera.

Muestran momento en que Andrés García recibe sutura en la cabeza. Foto: captura de pantalla

"No quiero vivir así, Háblale a la doctora Margarita a ver cómo me tomo la pastilla. El asunto es ya después si me llevan al mar, conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo", dice el actor.

El resto del video aborda los cuidados que recibe el actor, en especial los enfocados a la caída que sufrió donde le confirman la necesidad de ser suturado, cuidados que Andrés García recibe con buen ánimo e incluso se muestra riendo en algunas ocasiones; no obstante, destaca que es consciente de su enfermedad y hasta se muestra accesible a realizarse estudios que le permitan recuperar fuerzas para seguir con su vida lo mejor posible.

