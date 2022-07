Golpe a Silvia Pinal: Desde 'VLA', exesposa de Luis Enrique Guzmán lo acusa de quitarle a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mayela Laguna por fin rompió el silencio y confirmó en entrevista con distintos medios que tiene problemas con su exesposo Luis Enrique Guzmán, pero el principal es que este no le permite ver a su hijo Apolo desde hace más de una semana. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, la exnuera de doña Silvia Pinal dijo que se siente contenta por haber tenido la valentía de alzar la voz contra este abuso.

Durante la tarde de ayer martes la empresaria mexicana apareció en el vespertino De primera mano de Gustavo Adolfo Infante y desde este programa señaló al hermano de Alejandra Guzmán por quitarle el derecho de convivir con su propio hijo, quien apenas está por cumplir 3 años: "Mi hijo tiene derecho de estar con su mamá. Si él (Luis Enrique) ya no me quiere, no me soporta, mi hijo sí me quiere, él me ama", declaró.

Luis Enrique y Mayela Laguna

Mayela también arremetió contra la intérprete de Mi peor error y la catalogó de ser una persona "histérica", además de que señaló que ya no trabaja en la pizzería que montó junto a Guzmán debido a su separación. Tras hacer estas fuertes declaraciones frente a las cámaras de Imagen TV, distintos reporteros la abordaron al abandonar las instalaciones de esta televisora para cuestionarla sobre la difícil situación que atraviesa.

Ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Laguna volvió a reiterar que no se arrepiente de sacar a la luz sus problemas con Luis Enrique y señaló que quiere llegar a un acuerdo con él, para no tener que proceder legalmente en su contra: "No lo puedo ver, no puedo estar con él, estoy con mi consciencia tranquila y yo soy una mamá 100 por ciento presente", expresó la mujer ante la prensa.

Asimismo, señaló que decidió hacer esta denuncia pública en el programa de Gustavo Adolfo pues quiere que su caso sea mediático y se resuelva pronto, no como las miles de carpetas que ya están activas en la actualidad: "Él no tiene ningún poder, bueno a lo mejor y sí y por eso no he visto a mi hijo en más de una semana... él tiene a mi hijo y el momento en que entra una demanda, esa demanda dura años y él se puede quedar años con mi hijo".

Sin embargo, Mayela se mostró renuente a hablar sobre si sufrió violencia al lado del hijo de Enrique Guzmán y respondió tajante a este cuestionamiento: "De eso no voy a hablar... eso ya se va hablar en el rollo legal". Por último, la empresaria también resaltó que está conforme con haber alzado la voz por el bienestar de su hijo y también confesó que ya no tiene ninguna relación con la dinastía Pinal Guzmán: "A mí se me hace que fui muy valiente y eso necesitaba hacer".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva