Lo perdió todo: Tras años en TV Azteca y rechazo en Televisa, actriz hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien empezó su carrera artística en TV Azteca y trabajó en esa empresa por varios años, reapareció ante los medios de comunicación luego de perderlo todo por una explosión en el lugar en el que vivía y además de haber sufrido discriminación en Televisa. Se trata de la actriz Fátima Molina, quien recibió muchas críticas cuando el año pasado protagonizó Te acuerdas de mí.

La mujer nacida en Ensenada, Baja California, hizo su debut en el medio artístico durante 2008 cuando participó en la Sexta Generación del reality La Academia de la televisora del Ajusco. También actuó en varias obras de teatro y en 2015 llegó a las filas de Televisa para participar en las telenovelas Señorita Pólvora y El Dandy, se fue a Telemundo para participar en La Doña y poco después terminó volviendo a trabajar con TV Azteca.

En la empresa de Ricardo Salinas Pliego grabó los melodramas Las Malcriadas y Tres Milagros, donde obtuvo su primer protagónico. Sin embargo, su nombre se volvió tendencia el año pasado pues recibió su primera gran oportunidad en Televisa ya que la productora Carmen Armendáriz la invitó a estelarizar su novela Te acuerdas de mí al lado del reconocido galán mexicano Gabriel Soto.

Sin embargo, su participación en el proyecto se volvió muy criticado y es que muchas personas señalaron que no debían haberla puesto a ella como protagonista debido a que era morena. En su más reciente encuentro con los medios de comunicación, Fátima habló al respecto y dijo ya haber superado esta dura etapa de discriminación: "Es un proceso que ya se ha visto con varias personas, donde se está levantando cada vez más la voz de la situación que se vive en el país, no simplemente una personal".

Molina señaló que aunque aún sigue presentándose este tipo de problemáticas en el mundo de la televisión, ella se encuentra satisfecha de que se esté alzando la voz y se rompan estereotipos. Asimismo, dijo que aunque apoya al Movimiento Prieto, encabezado por artistas que han sufrido discriminación, también difiere con ellos en varios aspectos: "Compartimos muchas ideas, muchas otras creo que diferimos, pero eso como en cualquier movimiento".

Tras las críticas que recibió en la televisión, la exacadémica ha preferido refugiarse haciendo series como ¿Quién mató a Sara? y Papás por encargo, que está próxima a estrenarse. Asimismo, los reporteros preguntaron a Fátima si ya se había recuperado de la terrible pérdida económica que sufrió el año pasado cuando ocurrió una explosión en el edificio donde ella vivía y acabó sin hogar y sin ninguna pertenencia:

No (he recuperado nada), todo sigue, me podría pasar horas aquí contando todo, no ha pasado nada... pero yo estoy bien y yo ya di un paso adelante, eso se sigue arreglando pero no puedo quedarme enganchada ahí", explicó.