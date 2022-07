Se volvió hombre: Tras amorío con productor de Televisa, actriz vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz reaparece en el programa Hoy y se confirma su regreso a las telenovelas luego de ser captada en los pasillos de Televisa tras star unos años ausente. Se trata de Paulina Goto, quien protagonizó varios melodramas juveniles en la empresa y hasta se convirtió en hombre en uno de ellos. Como se recordará, la actriz también estuvo en el ojo del huracán cuando se rumoró que sostuvo un presunto romance con el productor Pedro Damián, quien fue su jefe en varios proyectos.

Goto, de 30 años de edad, ha participado en producciones de la televisora de San Ángel desde su debut en el año 2010 como Miss XV, Mi corazón es tuyo, Un camino hacia el destino, El vuelo de la victoria, Vencer el miedo y Vencer el desamor. Fue en el melodrama Niña de mi corazón donde se transformó en hombre pues hizo dos personajes, el de los gemelos 'Andrés' y 'Andrea'. Desde 2020 que la mexicana no participaba en alguna telenovela, pues había estado haciendo la serie Madre solo hay dos para Netflix.

Paulina Goto en 'Niña de mi corazón'

Paulina también estuvo en teatro con la obra Ghost, la sombra del amor. Aunque se dijo que habría perdido exclusividad, esto no fue confirmado. Hace poco, dio de qué hablar cuando la exTimbiriche Sasha Sokol denunció al exproductor de Televisa Luis de Llano por abuso luego de que sostuvieran un romance durante más de 4 años que inició cuando ella tenía 14 años y Luis, 39. Y esque también se rumoró por mucho tiempo que estuvo involucrada sentimentalmente con el productor Pedro Damián.

Cuando la actriz estelarizó Niña de mi corazón y Miss XV, ambas producidas por Damián para Televisa en 2010 y 2012, se dijo que ella y el productor presuntamente habrían iniciado un romance, aunque él es 38 años mayor. En ese momento la actriz tenía 18 años de edad y Damián 56. Aunque nunca fue confirmado este supuesto romance, Goto fue cuestionada al respecto y se negó a hablar, pidiendo respeto a la prensa ya que afirmó que "no fue una etapa fácil".

Paulina Goto y Pedro Damián

Las cámaras del programa Hoy sorprendieron a la actriz en los pasillos de Televisa y habló de sus próximos proyectos: "No les puedo contar qué estoy haciendo aquí porque es secreto pero luego les cuento, les tengo una sorpresa padre pronto. Seguimos trabajando, he tenido muchos proyectos padres gracias a Dios, trabajando en mi música también. Bien enfocada en eso últimamente y bueno, ya se enterarán de qué se trata", dijo.

La actriz también contó que cuida la línea entre lo público y lo privado de su vida personal: "Supongo que al principio me importaba un poco más o era un poco más hermética, creo que siempre es importante poner límites, lo que quiero compartir ahora con las redes sociales es muy fácil y es padre también. Tampoco soy un libro abierto y no tengo que compartir todo de mi vida pero creo que nos manejamos muy bien", compartió.

Aunque no quiso revelar su nuevo proyecto en la televisora, desde hace tiempo se dice que se integraría a la nueva temporada de Mujeres Asesinas, y hace unos días se confirmó que tendrá una participación especial en Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la saga Vencer, pues volverá a interpretar a 'Marcela' de Vencer el miedo: "Estoy muy contenta, me dio mucha nostalgia estar aquí en el set, ver caras conocidas y ser Marcela por un rato ya que ha sido un personaje que me ha dado muchísimo y disfruté tanto", dijo en entrevista para Televisa Espectáculos.

Este personaje me acompañó durante una época de mi vida en la que yo pasaba por procesos. Marcela me dio mucha fuerza para enfrentar la vida", confesó la actriz, elogiando a la productora Rosy Ocampo pues no solo hace proyectos entretenidos sino también busca dejar un mensaje positivo.

Fuente: Tribuna