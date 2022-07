Abandonada y de luto: Galilea Montijo confirma en Televisa que deja 'Hoy' y se separa de su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días renunciara en vivo al programa Hoy tras 15 años al aire y hasta saliera del clóset como "heteroflexible" en medio de rumores de que estaría divorciándose de su esposo Fernando Reina, Galilea Montijo se quiebra en Televisa y confirma que la abandonaron, además de revelar la parte más dolorosa: ha notado que su hijo de 10 años de edad, Mateo, está distante con ella, por lo que tendrá que dejar el matutino y abandonar a su marido.

Fue en el programa de Unicable Netas Divinas donde 'Las Netas' hablaban de los hombres en su faceta de padres. Luego de que Natalia Téllez dijera que una de las razones por las que decidió tener un bebé con su actual pareja, Antonio, es porque veía cualidades que indicaban que sería un buen papá, mencionó que le llama mucho la atención que hay parejas que se dicen "má" o "pá", a lo que Galilea interrumpió para comentar que ella sí le dice "pá", igual que a mucha gente, pero él no le dice "má".

Posteriormente, Daniela Magún compartió que tiene una gran relación con su papá y aún más luego de su divorcio y Paola Rojas habló de las lecciones más importantes que le dio el de ella, confesando que no necesariamente fue su papá sino la vida y la relación con él, la cual confesó antes era distante pero se fue fortaleciendo, además de que él padeció cáncer. "Nunca es tarde", compartió como la lección más importante y que "todo llega cuando tiene que llegar". Fue ahí que le preguntaron a Gali algo revelador:

"Si por un día fueras literalmente el papá de tu hijo Mateo ¿cómo serías?" y ella reveló: "Me encantaría, porque lo veo como se divierte con el papá. De hecho el otro día Fer y yo lo comentábamos. Empecé a notar a Mateo distante de mí y pues no, lo que pasa es que se divierte mucho con el papá", dijo en reproche a su esposo, afirmando que lo envidia por llevarse tan bien con su hijo.

Galilea Montijo, Fernando Reina y su hijo Mateo

Posteriormente, para corregir esta situación, la conductora anunció que tendrá que abandonar el programa Hoy y a su marido por unos días para irse de vacaciones sola con Mateo. "Y me dice (Fer): 'yo creo que te haría falta un viaje con él' entonces tengo programado un viaje con él, de fin de semana, pediré viernes y lunes para que me lo dejen pero sí me hace falta esta parte de divertirme con él, mamá e hijo", comentó.

"Yo no sé nadar, se los confieso y él ama el mar como su papá. Se la pasan increíble, hablan cosas de hombres y a mí me da mucha envidia. Entonces me visualizo así, Mateo muerto de la risa platicando de cosas como lo hace con papá y yo nadando como la sirenita y él platicando conmigo. Me encantaría, pero bueno, lo haré en un viaje", añadió Gali.

Ya que estaba en el foro la actriz invitada Angélica Aragón, quien hace poco estuvo en la polémica bioserie de Vicente Fernández El Último Rey en Televisa y la experta, hablaban también de los padres ausentes. La especialista mencionó que esas actitudes dejan huellas en los hijos y pueden afectar enormemente su capacidad de tomar decisiones y elegir un camino, ya que no contaron con ese apoyo. Tras compartir que no está de acuerdo con que hijos culpen a los padres de todo lo malo que les pase, hizo fuerte confesión.

La tapatía abrió su corazón y aceptó que fue muy duro aceptar a su padre Don Gustavo Montijo, quien falleció en agosto del 2021. Como se recordará, la presentadora fue abandonada por él durante su infancia y no tenían buena relación. Según se reportó, su relación se rompió irreparablemente porque Gali se enteró que tenía dos familias, algo que jamás le perdonó. Al respecto, la conductora compartió como nunca antes el abandono de su padre.

Galilea Montijo y su padre Gustavo Montijo (QEPD)

"Mi mamá, hasta el día que murió él, quien murió por Covid, nunca tuve una relación con él porque nunca estuvo. Yo le decía a mi mamá: 'mamá, tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí y no estuvo en mi vida'. Ni siquiera una llamada de '¿estás bien?', '¿te puedo ayudar en algo?' Ahora que soy mamá, menos lo entiendo. ¿Por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada? Y regresa casi 50 años después para querer que seamos una familia y yo no lo conozco... no tengo nada que perdonarle", dijo.

Al sugerirle Paola Rojas si no había pensado en hacer las paces no por él pero por ella antes de que falleciera, la conductora dijo: "Lo estuve haciendo en terapia y lo decía, porque a mi mamá le duele mucho esta parte de no haber platicado con él ni haberlo perdonado, pero yo le decía, 'mamá es que tampoco tengo nada que perdonarle. Es que entiéndelo, yo ya lo trabajé, lo solté, no tengo nada que perdonarle al señor pero tampoco creas que voy a quererlo solo porque es mi papá'", mencionó.

Fuente: Tribuna