Adiós 'Hoy': Tras 10 años en TV Azteca, conductor renuncia a Televisa y se une a otro matutino

Ciudad de México.- Un reconocido conductor y actor de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y luego abandonó la empresa para irse a trabajar a TV Azteca durante 10 años, sorprendió debido a que este jueves 7 de julio se unió al elenco estelar del matutino de la competencia. Se trata del famoso Jean Duverger, quien hace unos momentos fue presentado como el nuevo conductor del programa Sale el Sol.

El también modeló estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) y en sus inicios en el medio artístico fue bailarín de la cantante Yuri y hasta llegó a formar parte de Timbiriche en los 90's, antes de que la banda se desintegrara. Posteriormente logró conquistar la actuación en la empresa de San Ángel apareciendo en las novelas Vivo por Elena y El privilegio de amar, así como el programa de comedia ¿Qué nos pasa?.

También condujo diversas emisiones del canal Ritmoson y finalmente emigró a las filas del Ajusco en 2000 como presentador del programa Mejores amigos. En esta nueva televisora dijo sentirse realizado y más valorado, e incluso en una entrevista que dio al periodista deportivo Javier Alarcón para su canal de YouTube, Jean admitió que el sueldo en TV Azteca era muchísimo más alto que en Televisa.

Me pagaron un sueldo y un dinero que en mi vida había ganado, ni en Timbiriche... me pagaron 25 mil por un programa semanal y me dijeron 'pase lo que pase, yo te mantengo ese sueldo'... me trataron espectacular, me sentí por primera vez valorado... me cambió la vida", platicó.