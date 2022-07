Adiós 'Hoy': Tras dejar Televisa y llegar a 'VLA', conductor reaparece de luto y listo para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien trabajó durante un par de décadas en Televisa y luego se fue a TV Azteca, reapareció ante los medios de comunicación y compartió una dolorosa noticia tras sufrir tres irreparables pérdidas. Asimismo confirmó que está a punto de retirarse luego de tantos años de trabajo y confesó ante las cámaras que ya tiene su última voluntad y todo listo para el día que muera.

Se trata del querido comediante Jorge Falcón, mejor conocido como Jo Jo Jorge Falcón, quien empezó su carrera artística en la empresa de San Ángel participando en programas como Humor es... Los Comediantes, Sábado Gigante, Siempre en Domingo, Hospital de la Risa y La Casa de la Risa. Luego de casi 50 años de carrera, el intérprete confesó que ya está listo para dejar los escenarios y dedicarse a descansar.

Fuente: Internet

A inicios del 2020, 'Jo Jo Jorge' causó un escándalo pues salió a la luz que en su última visita al programa Hoy le hizo una rabieta a la producción porque no le dieron un camerino exclusivo para uso personal y terminó por abandonar la emisión sin cumplir su compromiso: "Tanto le molestó que le dieran un camerino con letrina comunitaria ¡que se fue del programa! Sí, Jo Jo Jorge se largó de 'Hoy' por la simple y sencilla razón de que no le dieron un camerino para él solo", reportó Álex Kaffie.

Mientras que el año pasado Falcón traicionó a Televisa uniéndose a Venga la Alegría como invitado especial y además de realizar una breve presentación de su show El confesionario de cuarentena junto a la 'Chabelita', el cómico también acudió para participar como jurado del concurso de imitadores, donde se le vio muy feliz al lado de la también comediante Samia, quien también trabajó para Televisa.

Jorge Falcón en 'Hoy' y 'VLA'

Actualmente el querido actor se encuentra realizando su gira de despedida pues desde finales del 2021 declaró que iba a retirarse. La noche de ayer miércoles 7 de julio Falcón participó en un show de comedia en favor de La Casa del Actor y antes de salir al escenario habló con la prensa y compartió impactantes noticias. En primer lugar, mencionó que se encuentra muy contento de despedirse de los escenarios a los 70 años.

Ya me cansé, son 50 años en la comedia y me quiero ir dignamente... yo no quiero morir sobre un escenario", expresó.

Y entrando a temas un poco más íntimos, Jo Jo Jorge dijo que la pandemia le ha dejado grandes lecciones de vida y confesó que perdió a tres personas muy cercanas a él por causa del Covid-19: "Se murieron mis dos choferes, se murió mi contador, mucho más jóvenes que yo". Asimismo, declaró qué secuelas le dejó esta enfermedad, la cual contrajo en 2020: "Tengo piquetes en los pulmones de ves en cuando".

El cómico e imitador explicó también que ya tiene listo su testamento pues no quiere dejarle problemas a su familia y además adelantó que ya tiene firmada su voluntad anticipada en caso de caer en coma o llegar a ser diagnosticado con una enfermedad terminal: "Yo tengo hace 30 años mi testamento, tengo una carta escrita para que no me puedan hacer nada, si me da cáncer, lo que sea, que me dejen morir".

Jorge se toma con mucho humor el tema de la muerte, no obstante, resaltó que su familia no estuvo muy contenta al saber que él no quería luchar en caso de caer en cama: "Dijeron que no, que siempre es importante la vida hasta lo último". El comediante declaró que tampoco quiere que su familia cargue con una enorme cuenta en el hospital, pues asegura que en estos centros se aprovechan de las familias para "exprimirlas" cuando saben que el paciente no tiene cura.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz