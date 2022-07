Adiós TV Azteca: Tras abandonar Televisa y las novelas, actor renuncia a 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien abandonó Televisa luego de casi 17 años en sus filas y se fue a trabajar a TV Azteca, dará un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que se confirmó que este jueves 7 de julio volverá al matutino Hoy tras haber salido del aire en días pasados. El famoso estuvo alejado de las telenovelas por un par de años y este 2022 regresará a la pantalla chica con un proyecto de San Ángel.

Se trata del querido mexicano Luis Fernando Peña, quien ganó gran reconocimiento tras dar vida al personaje de 'Ulises' en la película Amar te duele (2002), la cual le abrió las puertas en la industria del entretenimiento. En Televisa realizó entrañables melodramas como Clase 406, A que no me dejas, Teresa, El color de la pasión, por mencionar algunas y también grabó varios capítulos de Mujer, casos de la vida real y el unitario Como dice el dicho.

No obstante, el originario de la CDMX también llegó a trabajar a la empresa del Ajusco pues no contaba con contrato de exclusividad. Sus primeros acercamientos en el Canal Azteca Uno fueron actuando en el unitario Lo que callamos las mujeres, la bioserie de Julio César Chávez El César y la novela Educando a Nina (2018). Además fue invitado especial del matutino Venga la Alegría en diversas ocasiones.

Pero sin duda alguna su proyecto más exitoso en TV Azteca fue haber participado en el reality Todos a bailar el año pasado, donde fue uno de los favoritos. El carismático histrión de cine y teatro logró llegar hasta la gran final al lado de su familia 'Los Luchones Pérez', sin embargo, no consiguieron ser campeones de esta primera temporada y el gran ganador fue su colega costarricense Gary Centeno.

Tras este fracaso en la televisora de enfrente, Luis Fernando volvió a Televisa como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Violeta Isfel. La producción lo llamó a él luego de ver su gran desempeño como bailarín y además de que necesitaban un reemplazo para Raymix. Desde que se integró al concurso del programa Hoy no ha dejado de recibir elogios y los jueces coinciden en que tiene todo para estar en la gran final.

No obstante, en días pasados la producción de Hoy reportó que Peña abandonaría la competencia por otros "compromisos" y anunciaron que no participaría en la etapa de duelos que comienza hoy jueves: "Debido a que @luisfer_lucho tendrá algunos compromisos en la semana, no participará en los duelos". Sin embargo, hace algunas horas informaron que el actor estará este día en el programa para bailar al lado de Violeta, pues son la única pareja que no ha presentado coreografía esta semana.

Cabe resaltar que hace un par de semanas se confirmó que Luis Fernando volvía a las novelas como parte del elenco del nuevo melodrama Mi secreto que estará bajo la producción del querido Carlos Moreno. El actor de 39 años tendrá que dar vida al personaje de 'Joaquín' que tendrá un papel muy importante en la historia que estará protagonizada por Maca García, Isidora Vives, Diego Klein y Andrés Baida.

