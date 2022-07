Adiós 'VLA': Tras salir del clóset, Televisa perdona veto a polémica conductora y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida y polémica conductora, quien acabó vetada de Televisa hace unos años y en 2021 sorprendió al salir del clóset, reapareció la mañana de este jueves 7 de julio en el programa Hoy para hacerle la competencia al matutino Venga la Alegría, donde ella ya trabajó. Durante el 2020 en plena pandemia, la famosa había firmado su primer contrato para unirse a las filas de TV Azteca.

Se trata de la también actriz y comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como 'La Chupitos', quien hace un par de años se integró a la televisora del Ajusco por invitación del entonces director de contenido Alberto Ciurana (qepd). Mientras formó parte de esta cadena, la famosa fungió como juez del reality de Azteca Uno Todos quieren fama, además de que comenzó a aparecer en el matutino Venga la Alegría como parte del show de chistes e incluso visitó a Pati Chapoy en el foro del Ventaneando.

Sin embargo, desde el año pasado la querida intérprete volvió a las filas de San Ángel, donde tiene décadas de trayectoria. Liliana es conocida por haber aparecido en programas de comedia como Hospital de la risa, La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes, además de que actuó en la novela Nunca te olvidaré de 1999. No obstante, en una ocasión estuvo vetada de Televisa por haberse ido a trabajar a la cadena estadounidense Estrella TV.

Hace unos meses 'La Chupitos' reapareció en Hoy como participante del concurso matutino Las Estrellas Bailan en Hoy y además fue invitada de varios programas. Al estar en el foro del show del canal Unicable De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado, la irreverente comediante confesó que pese a que está casada desde hace muchos años, alguna vez había intentado tener algo más con otra mujer:

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", comentó la divertida mujer sobre su 'romance' lésbico.