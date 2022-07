Divorciado y en la ruina: Tras hundir a Legarreta en 'Hoy', galán deja TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy y exgalán de telenovelas, quien firmó contrato con TV Azteca este año, los traiciona y vuelve a la televisora de San Ángel luego de un veto y haber insultado a la titular del matutino Andrea Legarreta. Se trata del controversial Alfredo Adame, quien de ser de los galanes cotizados en Televisa en los 80's y 90's, terminó envuelto en escándalos, divorciado, sin dinero y en conflictos con varios famosos.

Adame protagonizó melodramas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia, sin embargo, tras divorciarse de su última esposa Mary Paz Banquells, el público conoció un lado oscuro del presentador, quien solía estar en el elenco del programa Hoy. Y es que además de hundir a Andrea Legarreta, acusándola de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un ejecutivo de Televisa y culpándola de ordenar el despido de gente en el programa, terminó peleado con más personas del medio.

Alfredo Adame en telenovelas

Este año Adame firmó contrato en TV Azteca y participó en Soy famoso, ¡sácame de aquí!, ganando el reality. Ahora que nuevamente de qué hablar tras su ruptura con Magaly Chávez y el pleito legal que sostiene con el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien emprendió una denuncia penal contra Adame por violencia mediática y de género al insultar a su madre, Adame está de vuelta en Televisa luego del veto que se le impuso hace unos años.

A las afueras de Televisa, reporteros le preguntaron al actor de 64 años si regresa a su 'casa' tras haber estado en el Ajusco, a lo que él respondió que sí, pues el conductor y productor Israel Jaitovich lo invitó a grabar a su programa, aunque no especificó cuál es, ya que el conductor tiene varios al aire, siendo el más popular Más Noche: "Vengo a grabar un programa con Israel Jaitovich y bien, yo voy a donde me inviten", reveló.

Alfredo Adame en 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!'

Sobre el problema legal con Gustavo Adolfo, el conductor despotricó contra el periodista de nueva cuenta: "Antier me llegó una notificación de que se cancelaba y que ahora será hasta el 18 de julio (...) emocionalmente me vale ma... a mí el sapo naco ese y sus rollos me valen un bled..., yo soy un hombre feliz". Y al ser cuestionado sobre otro de sus enemigos, el Rey Grupero, nuevamente lo volvió a insultar, pues este también le lanzó fuertes ataques y criticó el tamaño de su miembro.

Adame arremetió contra el ex de Cynthia Klitbo, llamándolo un "pin... hocic... y un pin... maric...", además de agregar: "Hay que creerle la mitad porque toda su vida ha sido así, es un pobre diablo, un mequetrefe que no sirve para nada. No sabemos qué es, es un pobre diablo". Finalmente, contó que no quiere saber nada de la actriz de Televisa expareja del influencer. Tras preguntarle qué hará con el dinero que ganó en el reality de TV Azteca, luego de confesar hace poco que estaba en la ruina y no tenía ni para comer, dijo:

"En primera, pagan en el extranjero y en segundo no sé si viste lo que dije, se va a donar a lo de las pelucas para niños con cáncer, tanto el sueldo como el millón de pesos". Y sobre si su primera exesposa Diana Golden, quien lo demandó y ganó el año pasado por lo que le tiene que pagar una suma de dinero, dijo: "¿qué le hacen caso a esta baratija? le voy a dar un boleto para que vuelva a Colombia".

Finalmente, al preguntarle sobre qué pasó con la reconciliación con sus hijos, dijo que no ha tenido contacto y que no se pudo reunir con uno de ellos en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en la CDMX, ya que no quieren que estén medios presentes: "Yo no he tenido contacto, no vuelvo a hacer nada más", mencionó tajante, echando por tierra que sí se logren reconciliar luego de desheredarlos y asegurar que ya no eran sus hijos.

Fuente: Tribuna