Divorciado y enfermo: Tras años retirado y quedar paralizado, galán de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien estremeció al medio del espectáculo al asegurar que estaba a punto de morir luego de que se agravaran sus problemas de salud, reaparece en el programa Hoy y alista su herencia. Se trata de Andrés García, quien tras triunfar en el cine y en televisión en Televisa, TV Azteca y Telemundo, a sus 81 años afirma que se encuentra "cerca de su final" y alista todo para su fallecimiento.

García lleva más de 10 años retirado del medio artístico luego de participar en melodramas como El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas. Hace unos meses, ya había preocupado a sus fans al sufrir una aparatosa caída y afirmar que sentía que "moriría solo", pues tras años de ser todo un mujeriego, se divorció en varias ocasiones de sus parejas y enfrentó problemas de dinero, al punto de tener que vender algunas propiedades.

Andrés García en 'Chanoc' (1967)

Como se recordará, el histrión tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo.Y luego de que hace unos días sufriera una fuerte lesión en la cabeza, ahora se ve con un frágil estado de salud, con un semblante de cansancio y debilidad. Al hablar de sus enfermedades, afirma que estaría en el final de su vida.

Andrés García ha tenido problemas de salud

Ante este escenario, en entrevista con el programa De primera mano, García confesó que está arreglando las cosas con su esposa para no dejarla desprotegida cuando llegue ese momento: "Voy a hacer la lucha, pero estoy arreglando las cosas con Margarita, para que no vaya a ser que me vaya yo de repente y la deje en el aire", explicó. Don Andrés aseguró que ha recurrido a instancias legales para que su pareja (de quien se separó en 2020) y algunos de sus descendientes puedan acceder a su herencia.

Venimos de la notaría, estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría, y algunas otras a nombre de algún otro hijo que se lo merece", manifestó.

Aunque el actor vivía solo en su residencia frente al mar en Acapulco, Guerrero, en estos momentos su esposa, Margarita Portillo, le pidió que viviera con ella para cuidarlo ante su delicado estado: "Llevo con ella dos días, ya estoy mejorando poquito a poco", platicó. A principios de abril pasado, el artista preocupó a sus seguidores tras aparecer internado en un hospital.

En esa ocasión dijo que se trató de una transfusión de sangre a la que se sometió, pero el histrión ha seguido delicado. Por ese motivo, este viernes 8 de julio estará en una entrevista exclusiva con el programa Hoy aclarando su estado de salud y otros rumores que han surgido, según anunciaron en sus redes sociales.

Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna