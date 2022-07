Luto en Televisa: Silvia Pinal sufre trágica muerte y rompe en llanto con dolorosa súplica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser captada con un frágil estado de salud a los 90 años y su polémico regreso a los escenarios en la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! que acabó en escándalo, críticas y preocupaciones, filtran un emotivo video de Silvia Pinal ahogada en llanto por una trágica muerte. Y es que la actriz dio una entrevista exclusiva a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, con quien recordó la muerte de su hija Viridiana Alatriste, quien falleció a los 19 años en 1982 luego de un accidente.

En la entrevista del matutino de Televisa hace algunos años, Pinal recordó el momento en el que se dio la noticia de la muerte de su hija Viridiana, cuyo automóvil cayó de un barranco cuando salió de una fiesta. La joven en ese entonces grababa el melodrama Mañana es primavera junto a su madre. "Fue un momento muy impactante, ver esto en las noticias. Una mujer tan jovencita con tanto camino, talentosa también que iba iniciando una carrera".

¿Qué pasa por la cabeza de una madre cuando le dicen que su hija falleció?", le preguntó Legarreta con la voz entrecortada.

Silvia Pinal en entrevista con Andrea Legarreta

"No, pues yo no creía que fuera cierto. No creí que era cierto... y no me lo decían. Hablaron periodistas en la mañana porque estaba grabando la novela con ella también 'Mañana es primavera'. Me hablaban y preguntaban: ¿Y Viridiana? y yo: 'No sé, yo creo que ya se fue al estudio' y hasta que me habló Sylvia (Pasquel) y me dijo: 'Mamá, pasó esto y la vi y... está muerta'. Yo no lo creía, me costó mucho trabajo creerlo", compartió la diva del Cine de Oro.

Silvia Pinal y su hija Viridiana Alatriste (QEPD)

La conductora luego le preguntó si eso es algo que se supera, a lo que Pinal respondió con mucha sinceridad y el corazón en la mano: "No creo. Siempre la llevas aquí (en el corazón). "¿Cómo se vive el día a día después de eso?", le cuestionó Legarreta, a lo que la primera actriz no puedo evitar romper en llanto y expresó cómo la despidió, además de qué ha hecho para salir adelante: "Pues recordándola con mucho cariño, tratando de no olvidar su voz, de entender... no por qué, sino que ya pasó y que tienes que sobrevivirlo y que a lo mejor un día te encuentras con ella y ya".

Tras dar esa respuesta y secarse las lágrimas, 'La Pinal' le hizo una desgarradora súplica a la presentadora, pues le pidió ya no hacerle preguntas del tema. Pese a que ya habían pasado muchos años luego de la tragedia que cambió su vida, el luto seguía inundándola: "Ya no me preguntes de eso por favor", suplicó para no continuar llorando, ya que hablar de la inesperada partida de su hija le provocó mucho dolor y revivió su devastador duelo, que hasta la fecha carga.

Fuente: Tribuna