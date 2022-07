¿Se divorcian? Tras 10 años juntos, Eugenio Derbez rompe en llanto y hace confesión de Alessandra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la polémica pitonisa Mhoni Vidente asegurara que el matrimonio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez atravesaría por su peor momento y que incluso visualizaba que el comediante pronto empezaría a salir con alguien más en Estados Unidos, donde ahora trabaja, ahora son ambos quienes rompen el silencio sobre su supuesta separación luego de 16 años juntos y una hija en común: Aitana Derbez.

Aunque ellos mismos han confesado que han atravesado por momentos difíciles y crisis como muchas parejas, la controversial pitonisa Mhoni Vidente reveló que veía a una supuesta tercera en discordia entre los dos actores. Aunque la propia exintegrante de Sentidos Opuestos negó estar a punto del divorcio, ahora deja en shock la confesión que hizo el actor mexicano, quien hace poco acaparó titulares al denunciar que estaba vetado de Televisa por presuntamente hablar del Tren Maya.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

Fue a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram que Eugenio Derbez rompió el silencio al cumplir 10 años de casado con Alessandra luego de causar revuelo por su vida sentimental luego de haber trascendido que el productor ya tiene un nuevo romance y en breve se separaría de su esposa. Sin embargo, el artista de 60 años decidió no hacer frente a las especulaciones y conmemorar la fecha de su décimo aniversario de bodas con tremendo mensaje en un video en el que aparece con lágrimas en los ojos.

10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo @alexrosaldo", confesó Eugenio junto al video del día de su boda.

Instagram @ederbez

Por su parte, la exconductora del programa Hoy también hizo lo propio y respondió al amoroso mensaje de su esposo, expresando: "Te amooooo, príncipe de mi cuento You take my breath away! (¡Me quitas el aliento!). Felices primeros 10 años de casados". A su vez publicó un video en Instagram con diversos momentos donde aparecen juntos comentando: "Los 10 años más felices de mi vida, ¡feliz aniversario amor mío @ederbez! 10 años y contando... Contando risas, triunfos, increíbles experiencias, buenos y no tan buenos momentos, desafíos, aprendizajes, bendiciones, inolvidables momentos, grandes historias, amor, ¡mucho amor!".

Instagram @alexrosaldo

De esta forma, la pareja desmiente que estén separándose o al borde del divorcio, luego de que Mhoni Vidente reportara que se habrían distanciado porque él prefería el trabajo y había pasado mucho tiempo con otra mujer, lo que supuestamente causaba molestias en Alessandra: "Ya varios programas sacaron a relucir que no están viviendo en el mismo lugar y que, con la carta de los amantes, a Eugenio Derbez lo visualizo saliendo con alguien más”, señaló la vidente.

Al respecto de la supuesta tercera en discordia, Mhoni dijo: "Lo tengo que comentar, yo lo visualizo saliendo con alguien allá en Estados Unidos, que se ha tardado porque siempre corta y rompe, siempre ha sido una persona muy volátil en el amor". No obstante, estas publicaciones echan por tierra cualquier versión de que tienen una crisis matrimonial y demostraron estar más unidos que nunca.

Fuente: Tribuna