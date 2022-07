¿Se reconcilian? Jason Momoa y Eiza González son captados juntos en Londres

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Hace algunos meses, el mundo del espectáculo colapsó con la noticia referente al romance entre la actriz mexicana Eiza González y el actor Jason Momoa quien a su vez había confirmado que se divorciaba de su entonces esposa, Lisa Bonet, ex del músico Lenny Kravitz; no obstante, luego de cuatro meses de relación, se reveló que la mexicana y el hawaiano ya no estaban juntos, noticia que parece haber quedado obsoleta pues al parecer ambos decidieron darse una segunda oportunidad.

De acuerdo con los reportes de la revista People, González y Momoa fueron vistos muy sospechosos en Londres, ciudad en la cual ambos coincidieron pues en el caso de la actriz mexicana, ha estado visitando diversos lugares de Europa, recientemente sacudió París con fotografías que la muestran como toda una top model; no obstante, se ha dado el tiempo de verse en secreto con el protagonista de Aquaman en lo que parece ser una emotiva reconciliación.

Según los primeros reportes, ambos salieron por puntos diferentes de un sitio en Londres, al cual entraron casi a la misma hora y la salida se dio con solo unos minutos de diferencia, por lo que quedó claro que habían estado hablando mutuamente y, tras llegar a un acuerdo, quisieron pasar desapercibidos haciendo más obvia la situación, por lo que, si bien no se ha confirmado un regreso, sí quedó claro que siguen conviviendo.

"Parece que Jason Momoa y Eiza González continúan pasando tiempo juntos", destacó la revista.

Cabe destacar que al momento de revelarse su supuesto truene, fue una fuente cercana a ambos la que salió a revelar que ellos ya estaban juntos desde mucho antes que se hiciera pública la relación; no obstante, por el acoso de los medios y tras asegurar que eran personas diferentes, optaron por ya no continuar con el noviazgo, lo que se ha traducido en una manera de despistar al público y a los medios pues quizá, jamás se dejaron como lo manifestaron.

"Ellos simplemente son personas muy diferentes (…) Están esperando que puedan hacerlo funcionar. Ellos se aman mucho habiendo salido secretamente por algún tiempo antes de que se hiciera público", dijo la fuente a People.

En semanas anteriores, la misma publicación aseveró que ambos actores se habían comprometido a hacer funcionar la relación al tratar de hacerse espacio en sus respectivas agendas de trabajo, por lo cual, a donde uno fuera el otro tendría que intentar acompañarlo y, dado que la visita de Eiza González en Europa es de temas laborales, la presencia de Momoa puede estar reforzando el acuerdo al que ambos llegaron para continuar con su romance pese a cualquier circunstancia.

