Tras pleito con Galilea Montijo y 'veto' de Televisa, 'Hoy' filtra íntima FOTO de Sebastián Rulli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán argentino Sebastián Rulli, quien sería uno de los pocos artistas que aún conserva su contrato de exclusividad en Televisa, fue exhibido en las redes sociales del programa Hoy donde compartieron una íntima fotografía sobre él y todos sus fanáticos y admiradores quedaron en shock. La polémica imagen de inmediato le dio la vuelta al Internet y no ha dejado de ser comentada.

Hace justo un año el querido novio de Angelique Boyer se enfrentó a una fuerte polémica con Galilea Montijo, quien arremetió en su contra durante un encuentro con la prensa y le pidió al actor no meterse en temas políticos de México argumentando que no le compete porque él no nació en este país. Hay que recordar que Sebas criticó a los influencers y famosos que se 'vendieron' al PVEM en plena veda electoral.

Adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar de un país que no es el tuyo, cada quién, cada quién, aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, pues no le sé", mencionó Gali.

Rulli no se quedó callado y le respondió a Montijo diciéndole que si defendió a estos personajes es porque ella habría hecho lo mismo, por su parte la tapatía declaró que no le ofrecería ninguna disculpa a su colega pues la habían malinterpretado. Luego de esto el argentino ha seguido acudiendo al foro del matutino de Las Estrellas y aunque tratan de disimular que no tienen problemas, se cree que existe mucha tensión entre ellos.

Hace algunas horas el novio de Angelique logró apoderarse de la atención en las redes del programa Hoy debido a que compartieron insólitas imágenes de su pasado que dejaron boquiabiertos a los televidentes. Resulta que mostraron cómo lucía Sebastián en 1999 cuando no era famoso y apenas hacía su casting para integrarse al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde estudió actuación.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Estas fotografías fueron exhibidas en Hoy hace muchísimos años, sin embargo, aprovecharon este jueves para recordarlas. En las imágenes se puede ver que desde siempre, Rulli lucía como un verdadero galán de telenovelas. El histrión debutó en Primer amor, a 1000 x hora del 2000 y desde entonces no ha parado de trabajar, además de que se convirtió en el protagonista de exitosos melodramas de San Ángel.

Algunos de los proyectos en los que Sebas ha tenido el rol estelar son Contra viento y marea, Mundo de fieras, Un gancho al corazón, Teresa, Amores verdaderos, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Papá a toda madre, El dragón y Vencer el pasado. No obstante, existe el rumor de que el poderoso productor José Alberto 'El Güero' Castro lo tendría vetado de sus proyectos porque no le perdona que lo haya traicionado saliendo con Boyer, quien primero fue su novia.

Así lucía Sebastián Rulli antes de debutar en Televisa

'El Güero' Castro lo considera como un desleal pues acabó bajándole a su novia, siendo que él mismo se la presentó... jamás volvería a llamarlo a sus telenovelas", reportó el canal de YouTube Chacaleo hace unos meses.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy