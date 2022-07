Adiós 'Hoy': Tras 21 años en Televisa y pleito con Galilea Montijo, hospitalizan a famosa conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien formó parte del programa Hoy y presuntamente no tiene una buena relación con Galilea Montijo, es hospitalizada para ser intervenida quirúrgicamente. Se trata de la sinaloense Cynthia Urías, quien lleva más de 20 años trabajando en Televisa, donde ha participado en telenovelas y en programas. Actualmente es titular en el matutino Cuéntamelo Ya!, al aire por Las Estrellas.

Urías, de 42 años de edad, también se ha desarrollado en la actuación pues ha participado en telenovelas como Niña de mi corazón (2010), La fea más bella (2006), Misión S.O.S (2005), Rebelde (2004), Alegrijes y rebujos (2003), Velo de novia (2003), Clase 406 (2003), Cómplices al rescate (2002) y Aventuras en el tiempo (2001). Una de las polémicas que ha protagonizado Cynthia es su supuesta enemistad con Galilea Montijo.

Cynthia Urías en 'Hoy'

Hace unos meses, el canal de YouTube El Borlote destapó que la tapatía supuestamente se encargó de hacerle la vida imposible a Urías, además de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie ha reportado que presuntamente no se soportan: "Mientras Andrea Legarreta hasta le llevó pastel y flores a Cynthia Urías con motivo de su cumpleaños, ¡Galilea Montijo ni un "felicidades" musitó! Ya era sabido que la conductora de Hoy no puede ver ni en pintura a su homóloga, pero tras no felicitarla se confirma que la alucina", escribió.

Incluso, Kaffie reportó hace un tiempo que Cynthia presuntamente estaba vetada del canal de música Bandamax por orden de una directiva, sin embargo, luego de que despidieran a esta persona, pudo regresar a conducir los Premios Bandamax en 2021. Ahora, trascendió que la presentadora fue hospitalizada. Así lo indicó su hermana Belinda Urías, quien pidió oraciones por su hermana en el programa Hoy junto a su pareja de baile Alex Durán, con quien está concursando en la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

En el video compartido en redes sociales, el conductor Raúl 'El Negro' Araiza les preguntó cómo se sentían tras los duelos con los otros participantes y Belinda fue la primera en romper el silencio: "Con muchas emociones, con muchos sentimientos encontrados porque pues además el día de hoy operan a mi hermana y pues imagínate, quisiera estar con ella y pues tengo que estar aquí así que nomás pedirle a toda la gente sus oraciones por ella".

Por su parte, Araiza coincidió y brindó su apoyo con unas palabras: "Así es, nuestra queridísima Cynthia Urías que es hermana completamente de todos, muy querida... pero bueno, seguramente se lo puedes dedicar igual que todos que la queremos y seguramente ella te está viendo antes de", a lo que ella respondió conmovida: "Ojalá ya esté bien, que ya haya salido para que nos pueda ver".

Además, ambos le dedicaron su presentación de este viernes: "Esto va por ti hermana, sabes que te amo con todo mi corazón porque todavía muy tempranito cuando se fue al hospital mandó mensaje para que nos apoyen", dijo Belinda, a lo que Durán agregó: "Vamos a darle, este número va por Cynthia y estoy seguro mami que te diría 'ánimo mija, ánimo, échele' y todo... va para ti Cynthia y toda la gente que nos ha apoyado". Hasta ahora se desconoce porqué fue operada la conductora y no se ha informado nada sobre su actual estado de salud.

