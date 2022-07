Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset, ejecutivos de Televisa vetan a famosa por unirse a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Destapan que dos famosas están vetadas de Televisa luego de que estuvieran en el programa Hoy hace apenas unos meses. Se trata de la youtuber Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita' y la cantante y presentadora española Mónica Naranjo. Aunque no se informaron los motivos exactos del presunto veto de la mexicana, reportan que Naranjo podría habría sido censurada de todos los programas de la televisora por haber dado una entrevista al programa Ventaneando de TV Azteca.

En el caso de 'Gomita', la influencer y payasita de 27 años saltó a la fama en el programa Sabadazo hace varios años, donde tuvo un fuerte encontronazo con las conductoras titulares, Cecilia Galliano y Laura G. En los últimos meses ha estado en el ojo del huracán: primero por haber denunciado públicamente a su padre de haberla agredido físicamente y hace apenas unos días a su última pareja, mostrando fotografías de las agresiones en redes sociales.

'Gomita' en 'Sabadazo'

La influencer también ha llamado la atención por su "adicción" a las cirugías, las cuales la dejaron irreconocible y luce un rostro y figura muy cambiados. Tras perder 13 kilos luego de hacerse un bypass gástrico, ella hace unos años declaró en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca que se le volvió vicio operarse: "Me hice lipo completa y ya después se me hizo vicio, me dejé ir como gorda en tobogán. Me hice las pompas, dos lipos, las bubis, tres veces la nariz, el mentón", dijo hace unos años.

Aunque se dijo que la buscaban de TV Azteca para participar en Survivor México, sorprendió al volver a la televisora de San Ángel y unirse al reality de baile del matutino Hoy, Las Estrellas Bailan en Hoy, al cual renunció en medio de fuertes acusaciones a la producción. 'Gomita', quien en el programa confesó que sufre depresión y ansiedad, explotó a través de un video que publicó en su canal de YouTube y desenmascaró a Televisa.

La payasita de 27 años destapó que sufrió supuestos malos tratos por parte de la producción de Hoy, que iban desde negarle vestuario, comida a su asistente, así como aprovecharse de su situación de salud mental para generar morbo y rating. Asimismo, explicó que ella no firmó ningún contrato para integrarse a Hoy, por lo cual no recibía paga. Sus acusaciones molestaron a la productora de Hoy Andrea Rodríguez y a la conductora Andrea Escalona, quienes negaron que haya ocurrido esto y la tacharon de malagradecida.

En el caso de Mónica Naranjo, la cantante española estuvo apenas hace unos meses en el programa Hoy y fue recibida con bombo y platillo por todo el elenco de conductores. La intérprete de El amor coloca, quien tras su divorcio en 2002 y su separación de su última pareja en el 2018, salió del clóset hace unos años al admitir que había tenido relaciones amorosas con mujeres, además de que en la actualidad es una aliada de la comunidad LGBTQ+, aunque afirma que no le gusta encasillarse, por lo que no ha declarado ser bisexual.

Luego de que esta semana se presentara con Gloria Trevi en concierto en la Arena Ciudad de México, destaparon que la española estaría vetada pues en el matutino de Televisa pasaron la nota solo con Gloria, sin mencionarla a ella. El experto en espectáculos Pablo Chagra evidenció esto en su cuenta de Twitter y reveló que la posible razón de que la congelaran fue que habría estado en Ventaneando.

Mónica Naranjo está vetada en Televisa En el Programa Hoy están pasando la nota del concierto de anoche en la Arena CDMX con Gloria Trevi y no mencionan a Mónica solo dicen que Trevi ofreció un concierto y solo la entrevistan a ella. ¿Será porque fue a Ventaneando?", publicó.

Mónica Naranjo en 'Ventaneando'

Aunque esto no ha sido confirmado, y algunos argumentaron que sería muy extraño que la vetaran si ni siquiera es actriz y como artista musical debe promocionar su trabajo en todos lados, lo que sí quedó un hecho fue que 'Gomita' está vetada de Televisa. Y es que el periodista Álex Kaffie respondió al tuit de Chagra, agregando: "También 'Gomita' está vetada". Aunque no se sabe si la española lo esté, pareció confirmar esa noticia también. Habrá que esperar para ver si la televisora o cualquiera de las dos famosas aclaran esta información.

